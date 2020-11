L'usine Fregata Hygiène admet la fuite du produit qui a causé la mort de 900 truites dans une rivière en Isère

L'entreprise Fregata Hygiène assume son entière responsabilité dans la pollution de la rivière La Fure située entre Apprieu et Rives en Isère. La matière chimique déversée a asphyxié plus de 900 poissons.

C'est bien la fuite d'un produit qui a provoqué la mort de 900 truites dans La Fure, entre Apprieu et Rives en Isère. Comme l'a affirmé l'association de pêche de Rives lundi, l'usine Fregata Hygiène, basée au bord de la rivière à Charavines, en est à l'origine.

Des centaines de poissons inanimés ont été retrouvés sur plusieurs kilomètres entre lundi et mardi à cause d'une pollution de la rivière. L'entreprise Fregata Hygiène, qui produit notamment du papier hygiénique, reconnait une fuite accidentel.

Une mort par asphyxie

Le déversement a eu lieu ce lundi matin lors d'une livraison d'un produit : le tuyau qui permet le transfert du liquide du camion citerne à la cuve de l'usine s'est rompu. "Cet incident a généré un déversement accidentel d'un produit qui entre dans la fabrication des papiers que nous produisons. C'est un produit liquide, que nous appelons la résine, qui ne présente pas de toxicité intrinsèque. Mais il présente l'inconvénient d'avoir une demande chimique en oxygène importante." explique Daniel Trioulleyre. Le directeur de l'entreprise iséroise ajoute que quand le produit arrive dans l'eau, il l'appauvrit en oxygène "c'est ça qui est à l'origine de la mortalité des poissons." Les 900 truites sont donc mortes par asphyxie.

Le directeur de l'usine Fregata a informé les autorités compétentes et va chercher des solutions pour remettre le milieu naturel en état : "_Nous avons informé la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL) et la police de l'eau pour effectuer les constats et expliquer la façon dont se sont passées les choses." _

"Nous assumons la totalité de notre responsabilité et nous avons bien pour ambition de mettre en place des solutions qui éviteront définitivement toute récidive." Le directeur de Fregata Hygiène se dit ouvert à la discussion avec l'association de pêches de Rives qui a, d'ores et déjà, porté plainte. Des études sont menées depuis de le début de la semaine dans La Fure pour évaluer les dégâts sur le milieu aquatique.