L'usine John Deere de Saran se lance dans l'électrique

John Deere se lance dans l’électrique. A l’horizon 2024, l’usine du groupe américain, installée à Saran depuis 1963 et qui emploie aujourd’hui 800 salariés, va se lancer dans l’assemblage de batteries électriques. Une mini-révolution pour le célèbre fabricant de tracteurs.

Ces batteries ont été conçues et développées depuis 2014 par l’entreprise autrichienne, Kreisel, dans laquelle John Deere est entré dans le capital en février dernier. Avec des piles provenant de Corée, elles font preuve d’une technologie innovante au sein de la concurrence. Elles sont refroidies complétement immergées dans leur liquide de refroidissement. Cela permet "d'augmenter la durée de vie, d'augmenter la puissance," indique Clément Parigot, chef de projet chez John Deere à Saran. Autre atout, les blocs de ces batteries, qui peuvent contenir jusqu'à plus de 3.000 piles, s'agencent comme des LEGO pour épouser au mieux leur support.

Le bâtiment de 2.800 m2 où seront assemblées les batteries © Radio France - Christophe Dupuy

Objectif : 19.000 batteries/an

Ces batteries seront assemblées dans un bâtiment de 2.800 m2, un ancien lieu de stockage qui a été réhabilité. C'est là dans cet entrepôt déjà existant sur l'immense site saranais de 360.000 m2 dont 60.000 m2 couverts que seront installées les chaînes d'assemblage. Avec un démarrage prévu au second semestre 2024, l’objectif est dans un premier temps de produire 19.000 batteries par an avec 60 emplois à la clé. La direction de John Deere Saran a dors et déjà pensé à une extension avec une montée en puissance avec 140 salariés. Au total, l'investissement pour ce projet est de 34 millions d'euros.

Réduction de 30% de CO2 d'ici 2030

Ces batteries n’équiperont pas les fameux gros tracteurs de la marque. Question de puissance. Elles sont destinées pour l'instant à de nouveau clients pour des bus (comme à Londres), des bateaux, du matériel de construction ou du petit matériel agricole de 50 à 100 kilowatt, fabriqué par John Deere. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de décarbonation. Le groupe américain "a pris un engagement de réduction de 30% de CO2 à l'horizon 2030" précise Bruno Rodique, PDG de John Deere France à Saran.

Moteurs assemblés chez John Deere à Saran © Radio France - Christophe Dupuy

Si l'usine de Saran se lance dans cette nouvelle activité, elle n'abandonne pas pour autant son savoir faire en matière d'usinage de bielles, de culasses, de vilebrequins et d'assemblage de moteurs. Car le moteur à combustion interne a encore de beaux jours devant lui. "Il va rester une solution pour encore très très longtemps" atteste Bruno Rodigue. Mais il évolue lui aussi. C'est pourquoi le site de Saran travaille en parallèle sur des carburants alternatifs comme l'huile végétale hydrogénée, l'éthanol ou le biométhane. En partenariat avec le Prisme de l'université d'Orléans, le projet d'un moteur à l'hydrogène d'ici 2024 continue également d'avancer**.**