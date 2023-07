L'usine Kem One de Lavéra condamnée à 50 000 euros d'amende pour avoir pollué la Méditerranée

Une nappe de chlorure ferrique s'était échappé de l'usine Kem One en juillet 2020

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce lundi l'usine Kem One de Martigues Lavéra à 50 000 d'amende. L'industriel est sanctionné pour avoir rejeté à la mer 470 tonnes de chlorure ferrique en juillet 2020. Venue de l'usine de Martigues Lavéra, cette pollution avait touché 16 hectares de fonds marins et avait provoqué la mort de nombreux poissons et algues.

L'alerte avait été déclenchée en pleine nuit mais les rejets n'ont été stoppés que le lendemain vers 10h. La nappe corrosive s'est étendu avant de couler au fond. Elle avait provoqué une forte mortalité piscicole, une mortalité d'algues brunes et rouges, de gastéropodes et d'échinodermes. Un des rares fou de Bassan avait également été brûlé au niveau des palmures. Les dépôts ont recouvert aussi des herbiers à posidonie considérés comme l'écosystème le plus important de la Méditerranée par l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

C'est la première fois que l'industriel est reconnu coupable de rejets de substances nuisibles. Il va devoir publier cette condamnation sur son site internet pendant 2 mois et sur le site internet de L'Usine Nouvelle ainsi que dans le journal Les Echos 10 jours de suite. Pour l'association Robin des Bois, partie civile, ça rappelle " à tous les industriels de Martigues/Lavera et de Fos-sur-Mer qu'ils doivent prendre toutes les dispositions techniques et opérationnelles nécessaires pour prévenir les pollutions et protéger les populations".

L'actionnaire principal de Kem One est aujourd'hui le fonds Apollo qui dispose de 500 milliards d'actifs dans le secteur bancaire, numérique et de la chimie. Kem One exploite 7 usines chimiques en France.