L'usine Solvay de Dombasle se passera totalement de charbon d'ici 2030

Se passer totalement de charbon, d'ici à 2030... C'est l'objectif de l'usine Solvay de Dombasle.

Elle utilise actuellement 200 000 tonnes par an de charbon, pour produire du carbonate de soude (qui sert à fabriquer du verre) et du bicarbonate de soude (utilisé pour la nutrition animale, l'alimentation humaine).

Les trois chaudières à charbon, seront remplacées par du CSR, "Combustible Solide de Récupération". Ce sont des déchets destinés à l'enfouissement, qui ne peuvent être recyclés. Une évolution du point de vue écologique, puisque le CSR émettra moitié moins de CO2.

Ne plus être dépendant du prix du charbon importé

"On est gagnants sur plein d'aspects. C'est fondamental sur le plan écologique et économique, car en Europe, le CO2 a un coût de plus en plus important dans nos coûts de production", selon Philippe Kehren, président de l'activité carbonate et bicarbonate pour le groupe Solvay.

"Dans le temps, on produisait le charbon en Lorraine. Désormais, on l'importe, et on est soumis à la volatilité et du manque de visibilité des prix du marché" poursuit-il.

Solvay s'est associé à Veolia pour ce projet, qui a aussi à y gagner, selon Anne Le Guennec, directrice générale. "Ces 350 000 tonnes de déchets sont des refus de tris, destinés à être enfouis, ils seront broyés pour servir de comburant."

Le maire de Varangéville (commune sur laquelle se trouve aussi l'entreprise) y voit la sécurité pour les 500 emplois de l'entreprise, et une amélioration du cadre de vie de l'entreprise. "C'est beaucoup plus stable écologiquement parlant et cela permet de pérenniser les emplois en n'étant plus dépendant du charbon et du contexte international" selon Christopher Varin.

Cette transition coûtera 225 millions d'euros.