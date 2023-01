L'UTBM signe l'accord de Grenoble et s'engage à agir pour le développement durable

L'UTBM s'engage pour le climat. L'Université de technologie de Belfort Montbéliard a signé ce jeudi l'accord de Grenoble. Avec cette charte, elle s'engage à agir contre le réchauffement climatique. Pour garantir son respect, deux référents, des enseignants de l'université, on été nommés. Cette signature ne les oblige pas légalement mais l'établissement a à cœur de mettre en place des mesures allant dans le sens du développement durable.

ⓘ Publicité

La première d'entre elles : l'UTBM doit réduire ses émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030. Pour ce faire, des travaux sont réalisés pour réhabiliter les bâtiments à Belfort, et d'autres suivront sur le campus de Sévenans. L'autre moyen, est d'inciter fortement les étudiants et le personnel à limiter leurs déplacements en voiture pour se rendre à l'université. "Il va falloir quand même que plus de monde se rende en vélo à Sévenans ou utilise les transports en commun, par exemple", explique John Phillips, un des deux référents. Pour encourager l'utilisation du vélo, l'UTBM va mettre la main à la pâte : "Une campagne de sensibilisation, améliorer les infrastructures, par exemple, pour accrocher les vélos. Éventuellement la mise en place de casier où les cyclistes peuvent stocker leurs affaires pour la journée".

Adapter les enseignements pour mieux former les ingénieurs de demain

L'autre enjeu, c'est d'adapter les enseignements aux problématiques climatiques pour mieux former les ingénieurs de demain. "Par exemple la création d'un socle commun à ses enjeux socio-écologiques, adressé à l'ensemble des étudiants de l'établissement, mais également à ses personnels", raconte Florent Petit, l'autre référent.

Selon lui, désormais, les ingénieurs auront besoin de compétences beaucoup plus larges, et donc d'une formation pluri-disciplinaire, plus encore qu'elle ne l'était déjà. Les enseignements doivent désormais prendre en compte une question majeure : "les matériaux et leur élaboration". D'après Florent Petit, désormais cette élaboration pour les industries doit être de moins en moins consommatrice en énergie. "Au sein de l'UTBM, c'est un sujet de recherche important", conclue-t-il.