L'Yonne en alerte rouge aux pollens : les gestes simples à adopter

Les yeux qui pleurent, la gorge qui pique et les éternuements à répétition ! Les pollens sont de retour et si vous êtes allergiques, vous l'avez sûrement bien senti ! L'Yonne est en alerte rouge aux pollens, tout comme le reste des départements de la Bourgogne-Franche-Comté et ce, depuis le 8 avril dernier. Elise Darlay, spécialiste pollens chez Atmo Bourgogne Franche Comté, donne quelques conseils.

Protéger son visage

Lorsque vous vous baladez en extérieur, vous êtes évidemment très exposés, surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. "N'hésitez pas à porter des lunettes de soleil pour se protéger les yeux et un masque pour protéger son nez et sa bouche" confie Elise Darlay. "Porter un chapeau peut également vous être bénéfique, non pas que les cheveux soient sensibles au même titre que vos yeux. Mais les pollens viennent s'y coller très facilement et ensuite contaminer vos mains ou vos draps" poursuit-elle. Donc, n'hésitez pas à vous laver les cheveux le soir. pour vous en débarrasser.

Elle préconise évidemment de réduire les sorties dans les forêts ou les champs, même si avec le retour du beau temps, il est difficile de résister aux promenades en plein soleil. "Si on est allergiques aux graminées, les promenades dans les champs sont à proscrire. Et si vous êtes sensibles aux pollens de bouleau, charme ou platane évitez les balades en forêts ou dans les parcs" détaille-t-elle. Enfin, à la maison, il faudra aussi éviter de faire sécher son linge en extérieur, draps comme vêtements.

Un retour des pollens précoce

Chaque année, les alertes aux pollens surviennent de plus en plus tôt, une observation faite par ATMO en Bourgogne France Comté et il y a une explication à cela. "On a eu un hiver particulièrement doux. Alors pour les arbres, ça a été la bonne occasion pour polliniser beaucoup plus tôt. Si on avait eu du froid et de la neige, très certainement, l'alerte n'aurait pas été déclenchée aussi tôt" explique Elise Darlay.

Notez également que le nez qui coule et la gorge qui gratte, sont des symptômes rarement associés à l'allergie et donc bien moins traités. Pour Elise Darlay, au moindre symptôme suspect, il faut aller consulter le plus tôt possible, car ça peut empirer. "Si c'est non traité, ça peut devenir plus grave, se transformer en asthme, des migraines, beaucoup de fatigue au travail. Et pour aller plus loin, il peut même y avoir des arrêts de travail" conclut-elle.