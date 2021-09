L'Yonne en vigilance sécheresse malgré un été pourri

Le préfet de l'Yonne place le département en vigilance sécheresse, suite à une baisse visible du débit des cours d'eau. Malgré une bonne recharge hivernale et un été pluvieux, les précipitations attendues ces prochains jours ne suffiront pas à faire remonter les débits estime la préfecture.

Et ce n'est pas les orages annoncés ce mercredi 8 septembre qui vont changer la donne.

Dans un communiqué, la préfecture rappelle que le département connaît depuis plusieurs années d’importantes sécheresses de longue durée. Et que malgré une bonne recharge hivernale et un été pluvieux, les débits des cours d’eau sont à la baisse. Les précipitations attendues ne suffiront pas à faire remonter les débits.

En conséquence, le préfet de l'Yonne a décidé de placer le département en vigilance sécheresse par arrêté préfectoral en date du 6 septembre.

Cette mesure d’anticipation vise notamment à informer et sensibiliser les élus, les usagers concernés et la population de la situation actuelle de la ressource en eau. Pour l'instant aucune mesure de restriction n'a été prise. Le préfet invite toutefois, dès à présent, les usagers à effectuer des économies d’eau et à réduire leur consommation. En limitant, par exemple, les arrosages de pelouses, le lavage des véhicules ou en réutilisant l’eau de pluie.