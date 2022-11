L214 dénonce l'élevage et l'abattage de poulets chez le groupe Cofigeo à Camaret-sur-Aigues

L214 demande au groupe Cofigeo de s'engager contre ce qu'ils appellent "le pire de l'élevage intensif des poulets". Ils veulent faire signer à l'entreprise leur charte nommée "European Chicken Commitment", qui prévoit des conditions meilleures pour les poulets. Cette charte a été créée par une trentaine d'associations et signée par beaucoup d'industriels parmi lesquels Intermarché, Netto et Casino.

"C'est primordial d'informer les gens (...) quand on achète, on cautionne la maltraitance" affirme Estelle, une manifestante devant l'usine de Camaret-sur-Aigues. "C'est une horreur, manger ne justifie pas une souffrance comme celle là" continue-t-elle. "Les gens ont droit de savoir ce qu'ils mangent".

Derrière elle, Dominique est venue donner de la voix aussi. "On essaye de faire pression sur le groupe". L'usine Raynal et Roquelaure n'élève pas les poulets, mais les reçoit, les transforme et les met en boîte. "On demande à ce qu'ils n'acceptent plus que les poulets qu'ils reçoivent soient élevés et tués de cette façon", argumente la retraitée.

Reçus par le directeur de l'usine

"Il a compris les demandes qu'on faisait, il a trouvé que c'était raisonnable" . Le responsable de la manifestation, Léo Le Ster, a pu s'entretenir avec le directeur du site de Camaret sur Aigues. "Ce qui est positif, c'est qu'il va faire remonter la question aux dirigeants du groupe Cofigeo" continue le jeune activiste. "Cela fait deux ans qu'on dialogue avec Cofigeo, qui possède William Saurin, Zappetti, Raynal et Roquemaure. "

Pour lui, les poulets du groupe Cofigeo "sont des poulets qui sont entassés, jusqu'à 22 par mètre carré, ils ont été sélectionnés génétiquement pour mourir très vite, cela leur provoque des problèmes cardiaques, leurs pattes ont du mal à soutenir le poids de leurs corps". Selon L214, 90% des français sont contre ces pratiques d'élevage intensif.