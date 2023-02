La baignade dans la Marne, un héritage des Jeux Olympiques 2024 ?

La dernière phase des travaux de la station de dépollution des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne a été célébrée comme il se doit le 22 février. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra mais aussi les représentants du département, du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne), de l'Agence de l'eau étaient présents. Cette station de dépollution a un objectif, traiter les eaux pluviales afin qu'elles soient saines, reversées dans la Marne et permettre le retour de la baignade dans cet affluent de la Seine.

Une propreté inédite

Dans cette station, 8.000 m3 d'eaux pluviales vont pouvoir être stockées. Des eaux qui se sont écoulées sur la voirie par exemple, elles seront ensuite dégrillées, décantées et les bactéries restantes seront supprimées grâce à un traitement aux ultraviolets. "C'est un traitement sans aucun produit chimique. Pas de javel, pas de chlore et on diminue de 99,9% le taux de bactéries. C'est vraiment cette étape qui permet de donner le caractère baignable à la Marne", précise Thierry Michel, le responsable des travaux de la station.

"Je la trouve vaseuse, je fais du kayak dans la Marne pourtant ça ne me donne pas du tout envie", raconte Martine, une habitante du coin. "Faut voir quand elle sera dépolluée, je préparerais mon maillot de bain mais je trouve qu'elle est plus polluée qu'avant pour l'instant", estime Pascal, résidant à Champigny-sur-Marne. Pourtant, la Marne n'a jamais été aussi propre et la qualité de l'eau n'a jamais été aussi bonne. "On a 34 espèces de poissons dans la Seine, 37 espèces dans la Marne, raconte François-Marie Didier, le président du SIAAP. il n'y avait que 3 espèces dans les années 1990."

Des délais tenables ?

Depuis 1970, la Marne est interdite à la baignade. Le retour pourrait se faire après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est en tout cas le souhait de la ministre chargée des sports et de cette compétition internationale, Amélie Oudéa-Castéra. "La baignade dans la Marne sera un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, après l'été 2024. Nous allons travailler avec les préfectures, les départements et les communes concernés pour définir les lieux de baignade possibles dans la Marne."

Reste encore la question des raccordements non-conformes des particuliers pour leurs eaux usées. Sur les 20.000 branchements non-conformes qui ont été recensés dans le département, 10% concerne les eaux usées et sont source de pollution en milieu naturel. 2.000 branchements sont donc à traiter en priorité pour améliorer la qualité de la Marne. Depuis 2020, début des diagnostiques et travaux de raccordement, 225 branchements ont été mis en conformité sur les secteurs prioritaires.