La baignade de nouveau autorisée à l'étang de Courtille de Guéret

La baignade est restée interdite une semaine à Guéret à cause de cyanobactéries dans l'eau.

Après une semaine d'interdiction , on peut refaire trempette à l'étang de Courtille, à Guéret (Creuse). Les dernières analyses de l'eau sont satisfaisantes d'après le mairie. Elle réautorise donc la baignade et les activités nautiques come le pédalo à partir du vendredi 28 juillet après-midi.

ⓘ Publicité

La baignade était interdite depuis vendredi 21 juillet à cause des cyanobactéries, appelées aussi "algues bleues". L'agence régionale de santé (ARS) avait repéré une concentration en toxine supérieure aux seuils d’alerte dans l’eau.