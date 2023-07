La baignade est de nouveau autorisée à Charavines

Depuis le mardi 4 juillet la plage de Charavines (Isère) était fermée par arrêté municipal, après la découverte d'une pollution bactérienne dans des échantillons prélevés le 30 juin. Une quantité trop importante d'entérocoques avait été détectée. L'Agence régionale de santé avait alors enclenché une nouvelle série de mesures, sur la plage de Charavines mais aussi sur celles de Le Pin et de Paladru. La plage de Montferrat, plus éloignée, avait-elle été testée sans problème le 26 juin dans le cadre des contrôles réguliers

Un retour à la normale juste avant le premier week-end de vacances

Les nouvelles analyses, dont les résultats on été révélés jeudi 6 juillet, s'étant révélées bonnes, l'ARS a levé toutes les restrictions. La plage de Charavines est donc rendue à la baignade et les autres plages contrôlées ne présentent pas de problème. Ce qui est sans doute un soulagement avant un nouveau week-end d'été qui est aussi le premier des vacances scolaires. Concernant l'origine de la pollution constatée l'hypothèse la plus probable reste celle d'une contamination animale (vaches, chevaux...), sans certitude à ce jour. Un incident qui reste rarissime dans les eaux du Lac Bleu.