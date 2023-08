La baignade et la pêche interdites au grand lac de Villeneuve de la Raho, près de Perpignan

La pêche et la baignade sont interdites dans le grand lac de Villeneuve de la Raho, près de Perpignan. La décision a été prise par le Département, en charge de ce lac, en fin de semaine dernière. La faute aux cyanobactéries qui se développent dans l'eau à cause des fortes chaleurs.

Des analyses deux fois par semaine

Depuis près d'un mois, le Département suivait de près l'évolution des cyanobactéries dans le lac comme le rappelle Nicolas Garcia, le vice président du conseil départemental : "on fait des relevés deux fois par semaine depuis près d'un mois déjà et jusque là ça allait, le taux n'était pas très élevé. Mais la semaine dernière on est passé en niveau deux, on a donc décidé de fermer le grand lac à toutes les activités nautiques que ce soit la pêche ou encore la baignade des humains et des animaux."

Le petit lac de Villeneuve de la Raho, lui, reste en revanche ouvert à la baignade. Un nouveau relevé doit être fait ce lundi 14 août afin de voir si l'interdiction peut être levée pour le grand lac mais il y a peu de chance que ça change comme l'explique Nicolas Garcia : "on a constaté disparaissait souvent grâce à un fort taux de vent. D'ailleurs cet été on a eu beaucoup de vent c'est peut-être pour cela qu'elles ne sont pas apparues plus tôt."