La baignade interdite à la base de loisirs de Rouffiac en Dordogne à cause de cyanobactéries

Le conseil départemental interdit la baignade et les activités nautiques à la base de loisirs de Rouffiac ce weekend des 27 et 28 août à cause de la présence de ces bactéries et de toxines dans l'eau qui peuvent être dangereuses. De nouveaux prélèvements seront effectués la semaine prochaine.