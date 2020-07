La baignade interdite jusqu'à nouvel ordre sur la plage de Malo-les-Bains

Un drapeau rouge sur la plage et une barrière rappelant que la baignade est interdite: la ville de Dunkerque préfère fermer la zone de baignade de Malo afin d'éviter tout risque sanitaire. La plage reste malgré tout ouverte au public.

Le drapeau rouge a été hissé par "précaution", en attendant les résultats des analyses © Radio France - ®Bénédicte Herlem

La municipalité parle de mesure "préventive", alors que les mesures qu'elle réalise régulièrement en complément des analyses réglementaires de l'Agence Régionale de Santé ont mis en évidence une "suspicion de pollution temporaire". Ces mesures fournissent un indicateur de la qualité bactériologique de l'eau lié à la pluviométrie, au fonctionnement des stations d'épuration, à la marée et à l'ouverture ou non des canaux exutoires vers la mer. Or il y a une incertitude sur la qualité bactériologique de ces eaux de baignade.

Un arrêté interdit la baignade © Radio France - ®Bénédicte Herlem

de la digue des Alliés à Malo terminus

Par précaution, donc, la zone de baignade est fermée dans les zones de surveillance des postes de secours de la digue des Alliés à Malo terminus. La plage reste tout de même ouverte et les activités sur le sable sont maintenues.

Des résultats de nouvelles analyses sont attendus ce mercredi matin.

Depuis plusieurs années, la ville de Dunkerque multiplie les efforts pour améliorer la qualité de l'eau de baignade © Radio France - ®Bénédicte Herlem

La ville de Dunkerque affirme s'investir pour l'amélioration de la qualité de ses eaux de baignade depuis plusieurs années. Au classement 2020, l'ARS a d'ailleurs estimé que cette qualité était "bonne"pour Malo Terminus et Malo Centre, et "suffisante" pour la Digue des Alliés.