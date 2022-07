La Baule : l'agglomération de Cap Atlantique rappelle les bons gestes pour ne pas polluer l'eau

La mer est toujours plus agréable quand elle est propre ! En cette période propice aux baignades, l'agglomération de Cap Atlantique tient à rappeler ce dimanche aux vacanciers les bons gestes pour ne pas polluer l'océan. Et pour éviter de salir nos belles plages, il faut faire attention à ne pas confondre bouche d'égout et grille d'évacuation d'eau de pluie.

"Ici commence la mer"

Près de la nouvelle aire de campings cars de la Baule, boulevard Guy de Champsavin, près du port de plaisance, plusieurs grilles jonchent le sol. Et nombreux sont les vacanciers à les prendre pour des bouches d'égouts. En réalité, il s'agit de grilles d'évacuations d'eau de pluie, eau qui se jette ensuite directement dans l'océan. Près de ces grilles, des messages "Ici commence la mer" incitent d'ailleurs les promeneurs à n'y jeter aucun détritus. Il en existe plusieurs centaines sur l'ensemble de l'agglomération.

Au dessus de la grille, le message "ici commence a mer" indique qu'il ne faut rien jeter ici © Radio France - Léonie Cornet

Bruno, originaire de Limoges, est en vacances à la Baule avec sa famille. Arrêté ici avec son camping-car, il a tout de suite le bon réflexe : il utilise une borne de vidange prévue à cet effet. "Sur Internet, on peut facilement repérer les aires de camping-car, explique-t-il. D'ailleurs, on ne fait pas de camping sauvage. Comme cela fait six ans qu'on roule en camping-car, on connaît et on applique les bons gestes."

98 km de littoral et 39 sites de baignade dans l'agglomération

Prendre soin du littoral, c'est la mission que s'est fixée Anabelle Garand, élue de l'agglomération de Cap Atlantique en charge de la transition écologique et de la qualité des eaux. Egalement maire adjointe de la Baule en charge de l'environnement, elle insiste sur la nécessité de prendre soin de l'océan. "C'est important pour nous que les habitants et estivants prennent conscience de la fragilité de notre milieu aquatique, explique-t-elle. Cap Atlantique, c'est un territoire riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, avec 98 km de littoral, 39 sites de baignade et deux marais salants. Cette richesse là, nous nous devons de la protéger et de la préserver, et pour cela, il faut viser une excellente qualité des eaux en permanence."

Adopter les bons gestes

Pour limiter la pollution de l'océan Atlantique, plusieurs bons gestes existent, comme par exemple de ramasser les déjections de ses animaux de compagnie plutôt que de les jeter dans les grilles d'évacuation d'eau. Des sacs jetables sont mis à disposition par les communes de Cap Atlantique. Les campings-caristes sont invités à utiliser les aires de services de camping-cars pour leurs eaux usées. Cap Atlantique invite aussi les plaisanciers à utiliser les équipements portuaires pour les vidanges ou les carénages. Les quinze communes de l'agglomération participent à cette campagne de prévention, parmi lesquelles La Baule-Escoublac, Guérande, le Croisic ou encore le Pouliguen.