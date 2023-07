La Bégude-de-Mazenc : la piscine pourrait fermer définitivement ses portes fin août

C'est une des plus ancienne piscine de la Drôme. Elle a été inaugurée en juillet 1960. Elle fête ses 43 ans et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas en forme.

Un million de travaux

Le coût des travaux de rénovation est estimé à un million d'euros. Et ils ne peuvent être pris en charge que par la commune puisque l'intercommunalité ( la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux) n'a pas la compétence pour le faire. Il y aurait des subventions mais la municipalité estime que le reste à charge serait trop important pour cette commune de 1750 habitants.

Des problèmes techniques importants

Selon le 2ème adjoint au maire Laurent Barbe, la piscine a été construite sur du remblai et elle se fend dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur, obligeant la municipalité à engager des travaux tous les ans pour maintenir cet équipement ouvert. Par ailleurs de l'eau s'infiltre sous le bassin et vient soulever la résine de fond. "Il faut rajouter chaque jour 25 mètres cubes d'eau" explique la première adjointe Corinne Moulin.

Selon la première adjointe, le coût annuel de la piscine municipale s'élève à 30 000 € pour deux mois et demi de fonctionnement. "Nous sommes en train de refaire la poste, nous allons refaire l'isolation de l'école, nous ne pouvons pas financer une troisième projet" explique Corinne Moulin qui précise qu'il existe une piscine à Cléon-d'Andran à 9 kilomètres de la Bégude-de-Mazenc et à Dieulefit à 12 kilomètres.