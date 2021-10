La bière de contrebande recyclée à Dunkerque

En 2020, environ 110.000 litres d'alcool de contrebande ont été saisis par la douane de la direction régionale de Dunkerque. Et tout ça n'a pas été jeté, mais revalorisé. Depuis trois ans, les services de l'État apportent les saisies sur l'écosite de l'entreprise Baudelet Environnement à Dunkerque, qui se charge de tout recycler. De l'emballage carton à l'alcool, en passant par les cannettes en aluminium, rien ne se perd, tout se transforme.

L'alcool devient de l'énergie

Dans le grand hangar de l'entreprise, jusqu'à 25.000 litres d'alcool peuvent être revalorisés par jour. Les palettes sont envoyées dans une "cabine de déconditionnement", surélevée, où deux employés sont à l'œuvre. Ils ouvrent chaque palette, trie le carton d'un côté, le plastique de l'autre, et les jettent dans deux bennes différentes. Les deux matériaux sont ensuite récupérés par des entreprises locales, qui les recyclent pour en faire d'autre carton ou plastique.

La "cabine de déconditionnement" où les emballages sont triés et les cannettes placées sur des tapis roulant pour être vidées et broyées. © Radio France - Marie Dorcet

Les cannettes de bière en aluminium sont ensuite déversées sur un tapis roulant, qui les emmène vers un broyeur. Elles sont ouvertes, vidées de leur contenu, réceptionnées et envoyées dans un compacteur. Transformées en cubes d'aluminium, elle sont ensuite envoyées dans des affineries, où elles deviendront des pièces de moteur de voiture, ou tout autre objet en aluminium... comme d'autres cannettes.

Les cannettes sont déversées sur un tapis roulant, relié à un broyeur qui les vide et sépare l'aluminium du liquide. © Radio France - Marie Dorcet

L'alcool, lui, est récupéré dans des grandes cuves, qui permettent de filtrer les particules de verre ou d'aluminium, car pour la suite du processus, le liquide doit être intact : des entreprises le récupèrent pour en faire de l'énergie, par un processus de méthanisation.

En fait, on fait du tri - Marc-Antoine Bruge, responsable des sites extérieurs chez Baudelet Environnement

Marc-Antoine Bruge précise que tous les liquides peuvent être revalorisés, alcool ou sodas par exemple, mais que tous n'ont pas le même pouvoir méthanogène. Il faut donc procéder par groupes, tout comme pour les emballages.

La bière est réceptionnée dans des cuves pour être filtrée des particules d'aluminium ou de verre avant d'être stockée dans de grands bassins. © Radio France - Marie Dorcet

Les amendes des saisies permettent de financer le recyclage

Le but, c'est de ne pas jeter ces produits de contrebandes, ce qui représenterait un nombre très important de déchets, explique Jean-Baptiste Kimmel, chef du pôle "actions économiques" de la direction régionale des douanes de Dunkerque : "Ici, les services ici font beaucoup de saisies, notamment d'alcool et de bière. Cette solution nous permet d'aller dans un processus vertueux et de ne pas gaspiller, d'utiliser ces produits au bénéfice de la société." L'année dernière, 110.000 litres d'alcool et 490 tonnes de produits ont été ainsi valorisés.

La prestation de Baudelet Environnement payée par les douanes est en fait financées en grande partie par les amendes au moment des saisies.