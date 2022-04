La Bièvre renaît à Arcueil

Un tronçon de 600 mètres de Bièvre à ciel ouvert a été inauguré ce jeudi matin, entre Arcueil et Gentilly. Les berges ont été aménagées pour la promenade pour le plus grand plaisir des riverains.

La Bièvre est une rivière oubliée. Pas dans les mémoires, mais physiquement. De ses 36 kilomètres depuis sa source à Guyancourt jusqu'à l'endroit où elle se jetait auparavant dans la Seine, près de la gare d'Austerlitz à Paris, une bonne partie a été ensevelie progressivement à partir du XIXe siècle. Polluée par l'activité des tanneurs, elle faisait à l'époque office d'égout à ciel ouvert. Depuis les années 50, toute la partie aval à partir d'Antony était recouverte. Un premier tronçon avait déjà été découvert à l'Haÿ-les-Roses. Un deuxième vient donc de l'être, entre Arcueil et Gentilly.

Sous terre depuis Antony, l'eau refait surface ici, sous le pont de l'avenue Doumer à Arcueil © Radio France - Sarah Tuchscherer

Deux ans et demi de travaux, dix millions d'euros

L'eau sort d'une canalisation, sous le pont de l'avenue Paul Doumer à Arcueil et court à l'air libre sur 600 mètres jusqu'au parc du coteau de Bièvre à l'entrée de Gentilly. Les berges ont été aménagées pour la promenade. Les travaux auront coûté dix millions d'euros et duré près de deux ans et demi. Une durée qui s'explique par leur caractère particulièrement technique. "Il ne suffisait pas de casser la canalisation dans laquelle l'eau coulait, explique Benoît Kayser, chargé du projet au sein du département du Val-de-Marne. Il a fallu faire de la place pour le lit de la rivière et consolider les berges, on est dans une zone urbaine dense. Le chantier impliquait beaucoup de démolition, de terrassement et de maçonnerie".

Les travaux avaient commencé à l'été 2019. Des photos permettent d'en visualiser certaines étapes © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le retour des hérons et des poissons

Mais le jeu en valait la chandelle. Depuis l'ouverture de la vanne, en mars, la nature a déjà commencé à reprendre ses droits. Benoît Kayser raconte : "Dès le premier après-midi quand l'eau est arrivée, un héron est venu regarder s'il y avait des poissons. Il n'y en avait pas, mais depuis on a commencé à en apercevoir. C'est tout un milieu naturel qui est en train de se reconstituer. Il faut que ça se fasse en harmonie avec les hommes qui vivent à côté". Précision importante : on ne se baigne pas dans la Bièvre. Son eau est trop limoneuse, et cela détruirait l'écosystème qui est ainsi en train de voir le jour.

La Bièvre passe sous les voies de l'A6a © Radio France - Sarah Tuchscherer

D'autres projets à venir

A l'avenir, de nouveaux tronçons pourraient être dégagés. Le président du département, Olivier Capitanio, l'a précisé lors de l'inauguration en évoquant les noms d'Antony, Cachan et l'Haÿ-les-Roses : "la rivière traverse tout le département, les possibilités sont larges. Nous y travaillons avec la métropole du Grand Paris". La mairie de Paris ambitionne elle aussi de faire revivre la Bièvre. Quelques centaines de mètres seraient concernés au cœur du parc Kellermann, dans le 13e arrondissement. Lui aussi présent pour l'occasion, l'adjoint à la transition écologique, Dan Lert, a toutefois fait savoir que les travaux ne pourraient débuter qu'à la fin du mandat d'Anne Hidalgo, à l'horizon 2026 donc.

