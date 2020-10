Le Blanc : le maire envisage de sortir de la charte "Zéro pesticide" pour les espaces verts de la commune

C'est une décision qui risque de faire beaucoup de bruit au Blanc, capitale du Parc naturel régional de la Brenne. La municipalité aimerait revenir sur l'objectif de réduction des pesticides dans l'usage des personnels communaux. Selon les informations de France Bleu Berry, la mesure sera discutée lors du prochain conseil municipal, mardi 6 octobre.

C'est la charte "Objectif zéro pesticide", autorisée dans la commune depuis mars 2010, qui est dans le viseur de la nouvelle municipalité. Dans l'ordre du jour du conseil municipal, on peut lire : "M. le Maire propose aujourd'hui à l'Assemblée de sortir de cette charte".

La nouvelle municipalité s'apprête à aller à contre-sens de l'histoire, et c'est bien dommage

"C'est une charte qui concerne essentiellement l'usage par le personnel municipal dans le cadre de l'entretien de la ville, dans les cimetières, les espaces sportifs. Revenir là-dessus, c'est une position dogmatique et idéologique. La nouvelle municipalité s'apprête à aller à contre-sens de l'histoire, et c'est bien dommage", réagit Alain Chancel, tête de liste écologiste aux dernières élections municipales, responsable du groupe des Verts au Blanc.

"Sur le plan de l'environnement, tout le monde comprend que plus on utilise de pesticides, plus on s'attaque à la biodiversité et à notre santé", poursuit-il au micro de France Bleu Berry. "Et sur le plan économique, on a fait une année record en fréquentation touristique au sein du Parc naturel régional de la Brenne, dont le Blanc est la capitale. Enlever les panneaux "zéro pesticide" à l'entrée de la ville, c'est un non-sens économique, parce que si les gens viennent visiter notre territoire, c'est essentiellement pour la préservation de la biodiversité", ajoute Alain Chancel, qui appelle les conseillers municipaux à ne pas voter cette mesure.