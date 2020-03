La Bretagne à la pointe du recyclage des bateaux

Comment recycler et valoriser les bateaux délaissés dans les garages, les parkings ou les jardins ? Depuis l'an dernier, la loi de transition énergétique oblige les constructeurs et vendeurs de bateaux neufs sur le marché à prouver qu'ils peuvent prendre en charge leur fin de vie. La gestion par chacun des constructeurs étant compliquée en raison de la circulation des embarcations et de leur longue durée d'utilisation, la France est en train d'organiser la filière au niveau national. C'est le premier pays à le faire

20.000 bateaux déconstruits en quatre ans ?

Sur les dix dernières années, seuls 2.000 à 2.500 bateaux inutilisés ont été traités en France pour leur donner une nouvelle vie. Une période désormais révolue. "On a des objectifs très ambitieux de déconstruire 20.000 à 25.000 bateaux d'ici fin 2023, explique Guillaume Arnauld des Lions, délégué général de l'Aper (l'Association pour une Plaisance Eco Responsable), l'éco-organisme agréé par l'Etat pour faire le lien entre propriétaires de bateaux et centres de déconstruction. Est-ce que ça correspond à la réalité du besoin sur le terrain ? On l'ignore, mais _on a voulu se donner les moyens_".

"Les matériaux sont assez peu problématiques dans la filière nautique : des métaux, du bois, du polyester... Tant qu'ils ne sont pas en état de délabrement, il n'y a pas de pollution directe, mais ça n'empêche pas de les récupérer et les traiter", ajoute-t-il. Le démarrage ces six derniers mois est assez lent : seuls 500 bateaux ont été déconstruits depuis septembre. "Le premier frein, c'est que cette filière soit plus connue. Il y a aussi l'attachement affectif de certains propriétaires à leurs bateaux qui fait qu'ils ont du mal à s'en séparer, et des questions de coûts de transports pour les amener jusqu'à un centre de déconstruction", conclut le délégué général de l'Aper.

Comment ça se passe ?

Un propriétaire qui souhaite déconstruire son bateau n'a qu'à aller sur le site internet dédié pour être accompagné dans les démarches. Seules les embarcations de plaisance ou de sport mesurant entre 2,5 mètres et 25 mètres peuvent être pris en charge, ce qui inclut les jet skis. Impossible en revanche pour l'heure de recycler son kayak, windsurf, kitesurf ou pédalo.

"L'éco-organisme Aper prend en charge l'intégralité des coûts de la déconstruction à partir de l'arrivée du bateau dans le centre dédié, indique Guillaume Arnauld des Lions. La _seule chose à la charge du plaisancier, c'est d'amener le bateau jusqu'au centre_, d'où l'importance d'en avoir en quantité suffisante à proximité des gisements". Le financement de la filière se fait grâce à une éco-contribution sur les bateaux neufs.

Les différents matériaux des bateaux sont triés avant d'être revalorisés - Sylvain Le Duigou

Plusieurs entreprises gèrent les centres de traitement des bateaux, comme les Recycleurs Bretons. "On va d'abord trier et apurer le bateau de ses déchets comme les hydrocarbures ou les fusées de détresse, explique Pierre Rolland, le PDG du groupe. On met de côté le bois, les métaux et les aménagements pour les _broyer et recycler_. Le polyester peut-être revalorisé en combustible".

Un bateau, c'est un déchet volumineux et varié ! C'est passionnant de lui donner une seconde vie.

La Bretagne à la pointe

La Bretagne compte aujourd'hui huit centres de traitement à Brest, Quimper, Lorient, Plouigneau, Lannion et Saint-Malo. "On a une couverture assez intéressante qui fait que les frais de transports sont limités, les gens peuvent amener leur bateau eux-mêmes, précise Guillaume Arnauld des Lions._La Bretagne pèse pour plus de la moitié des déconstructions effectuées aujourd'hui_. La région s'est fortement mobilisée dès le départ".

Une opération de déstockage auprès d'une vingtaine de centres nautiques en novembre a "permis de récupérer quelques cent bateaux", se félicite Thierry Burlot, vice-président de la Région Bretagne à l'environnement, soit près de 23 tonnes de matériaux. "On a grâce aux entreprises bretonnes réussi à mettre en place une organisation qui permet à tout un chacun de déposer son matériel nautique usagé, ajoute-t-il. Au-delà du symbole, c'est _montrer que la Bretagne est prête à aborder la question de la deuxième vie de la filière nautique_".