La Bretagne aura le climat du Portugal mais conservera "de temps en temps des étés frais"

L'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde depuis 1990 et +2,3° par rapport à la fin du XIXe siècle. Le réchauffement pourrait atteindre les 4° dans la région alors que l'accord de Paris signé par quasiment tous les pays du monde vise à le limiter à +2°.

L'Atlantique trop chaud ?

Pourquoi ? Réponse de Laurent Labeyrie, climatologue ex-membre du GIEC et membre du haut conseil breton pour le climat. Si l'on prend l'exemple de la Chine, souvent pointée du doigt, mais donc qui se réchauffe moins vite que l'Europe, c'est parce qu'elle "est bordée par un océan immense qui est l'océan Pacifique et celui-ci est bordé au nord par l'océan Arctique. L'Europe est quand même très tournée autour de la mer Méditerranée et de l'Atlantique proche, et ce sont des zones qui restent qui tamponnent le climat avec une réaction locale. Et la Méditerranée en particulier chauffe énormément, c'est une des sources de chaleur de cette Europe de l'Ouest."

Est-ce à dire que l'eau de l'Atlantique, "bonne" pour les baigneurs, est trop chaude ? "Elle est trop chaude pour les conditions actuelles d'utilisation, Effectivement. Le plancton, les poissons n'aime pas du tout cette chaleur printanière. Ils ne sont pas habitués. Eux, ils partent vers le nord et ils partent vers l'océan Arctique. On commence à voir des poissons qui viennent du sud, des énormes poissons-lune qu'on commence à voir le long de nos côtes bretonnes. Mais ce ne sont pas les seuls."

La Bretagne au climat portugais mais avec des étés encore parfois frais

Quel avenir pour la Bretagne dans 50 ans ? Un avenir au climat du Portugal actuel, mais "on aura toujours de temps en temps des étés frais parce qu'on est plus influencé un peu plus par l'air qui vient du Groenland. Il y a toujours de la glace et pour des centaines d'années au Groenland, même si elle fond de plus en plus vite. Tant qu'il y aura de la glace au Groenland, on aura des épisodes frais ou froids. "