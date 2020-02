La Camargue de plus en plus menacée par l'érosion

Camargue, France

C'est un fait : le recul du trait de côte en France est immuable, 0,50 m à 1,50 m par an selon les régions depuis 50 ans. De quoi changer la carte postale dans la région. Les secteurs les plus exposés à l'érosion : la Camargue, l'embouchure de L'Argens sur la plage de Fréjus ou encore du Gapeau.

Selon un rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) de septembre 2019, les effets collatéraux du réchauffement climatique ont doublé en une trentaine d’années. La réduction de la banquise augmente le niveau de la mer de 3,6 mm par an, deux fois plus qu’au début de la révolution industrielle du 19e siècle, et pourrait atteindre plus d'un mètre en Camargue d'ici 2100.

En raison de cette menace permanente, le gouvernement annonce vouloir "relocaliser" les logements menacés par l'érosion maritime, soit entre 5.000 et 50.000 habitations d'ici 2100. Et la commune des Saintes-Marie-de-la-Mer exposée au problème depuis des années pourrait être concernée, même si cela relève bien sûr de décisions politiques. Une chose est sûre, il y a urgence explique Alexis Stépanian, expert littoral au Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Marseille.

"Les Saintes-Marie-de-la-Mer, c'est un territoire qui lutte depuis des années contre l'érosion à grands renforts d'aménagements lourds d'ouvrages, mais qui vont montrer sans doute leur limite en raison du changement climatique et de l'augmentation du niveau de la mer".

C'est bien ce point qui est inquiétant : les techniques mises en place sont limitées, dans le temps, mais aussi financièrement. La nature reprend toujours ses droits.