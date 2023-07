La canicule dure : les océans aussi se réchauffent, "on est sur une courbe jamais observée auparavant"

Comment expliquer ce phénomène de canicule ?

Yann Amice : Tout se joue en altitude. On a ce qu'on appelle des hauts géo potentiels, très présents sur l'Afrique du Nord et qui s'étendent jusqu'à la méditerranée. Ils créent des dômes de chaleurs, dont le centre, là, va être au dessus de la Sardaigne pour une bonne partie de la semaine prochaine. Ces dômes de chaleur bloquent la circulation des masses d'air, et le soleil continue de chauffer, ce qui fait que les températures au sol ne peuvent que grimper, au fur et à mesure des jours. On aura certainement un pic les 17 et le 18 juillet et on devrait avoisiner les 40 degrés en Corse.

Quel impact ce réchauffement a sur les océans ?

Yann Amice : Le territoire va s'échauffer, mais les océans sont en train de s'échauffer aussi. Sur le nord du bassin méditerranéen, donc autour des cotes corses, on a actuellement des températures à près de 28, 29°C, et donc l'océan ne joue plus son rôle d'amortisseur thermique : le territoire est chaud et la mer aussi.

C'est une situation anormale ?

Yann Amice : On est sur une situation anormale. Ce dôme, il s'explique facilement, on a l'habitude d'en observer, mais c'est sa position qui est inhabituelle par rapport aux années passées.

C'est un nouveau symptôme du dérèglement climatique ?

Yann Amice : Si on regarde au niveau des dernières années, pas qu'au niveau corse mais sur notre planète, les températures au niveau mondial montent, les années les plus chaudes se situent dans ces dix dernières années, et si on regarde plus en détail, les trois années les plus chaudes jamais enregistrées se situent aussi dans ce petit échantillon.

L'année 2023 est particulière : "on n'a plus le phénomène La Nina, une anomalie froide qui a joué pendant trois ans et qui contenait la hausse des températures. On a déjà pu observer qu'on a cette année quitté l'été dans l'hémisphère Sud avec des températures anormalement chaudes, tant au niveau du globe qu'au niveau des océans. On attendait d'observer la bascule dans l'hémisphère Nord et on est sur une courbe jamais observée auparavant. On est en territoire inconnu. Et cette observation là, elle va forcément impliquer demain des anomalies comme des orages plus violents, ici en Corse, par exemple, parce qu'il y aura une plus grosse masse d'énergie du fait de la chaleur accumulée.

On voit bien qu'il y a un lien direct entre le réchauffement global au niveau mondial, et nos petites anomalies au niveau régional. C'est une piqure de rappel sur le fait qu'on va connaître des extrêmes, on va avoir très chaud mais aussi très froid. Ces extrêmes là on ne les a pas connu au temps passé, on est en train de les produire en fait, c'est ça que ça veut dire.

Yann Amice est le créateur du service de prévisions météorologique Kitempu.