La canicule ? Quelle canicule ? Le Cotentin reste préservé des fortes chaleurs

Avec des températures qui tournent autour de 20 degrés en ce mois de juillet 2023, ceux qui recherchent la fraicheur peuvent trouver leur bonheur sur la presqu'île du Cotentin . Et dans le contexte actuel, où la chaleur fait suffoquer dans de nombreux endroits, c'est de plus en plus un atout touristique assure David Margueritte, président de l'office du tourisme du Cotentin et président de l'agglomération du Cotentin. " *On respire, on peut faire des activités toute la journée. On a un taux de fréquentation qui augmente, même nettement : on a battu en 2022 un autre record avec 3 400 000 touristes. Et on sait que cette année, le taux de réservations laisse augurer d'un record battu puisqu'on était à 33 % de réservations supplémentaires en juillet, 44 % en août. Donc, en effet, la fréquentation du Cotentin progresse. Elle progresse parce qu'on offre des expériences qui sont uniques avec à la fois des randonnées, 1900 kilomètres de sentiers. On a une façade littorale de 220 kilomètres et des températures acceptables tout au long de l'année . C'est donc à la fois les valeurs que le Cotentin porte qui expliquent cette progression. Mais en effet, aussi, cette année, on le ressent particulièrement l'effet climatique où on constate que de nombreux touristes viennent rechercher aussi des conditions météo qui sont acceptable*s."

Encore loin du sur-tourisme

Une hausse de la fréquentation qui reste gérable assure David Margueritte, **"**On a la capacité pour accueillir de nombreux touristes. On travaille d'ailleurs sur la saisonnalité du tourisme, c'est à dire le fait d'accueillir des touristes tout au long de l'année. On travaille sur le court séjour. On a vocation en effet à développer nos infrastructures, mais à rester conformes aux valeurs, c'est à dire des valeurs authentiques, des valeurs qui respectent et qui préservent l'environnement. Donc on a vocation à progresser encore. On peut accueillir encore davantage de touristes. On veut évidemment s'écarter des phénomènes de sur-tourisme, on en est loin, mais on doit toujours travailler sur notre image et rester conforme à ce que nous sommes."

Pour ce mercredi et ce jeudi, Météo France prévoit des éclaircies avec des températures de 20 degrés à Cherbourg, Valognes ou encore Bricquebec.