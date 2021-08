La canicule s'installe sur les Alpes-Maritimes

Un épisode de canicule s'installe sur les Alpes-Maritimes. De fortes chaleurs et peu de baisse en soirée. Une vigilance jaune est émise.

Les Alpes-Maritimes sont en vigilance jaune pour la canicule. Une période qui va durer quelques jours, au moins jusqu'à samedi. Les températures vont très sérieusement grimper. Dans le hauts-pays azuréen, elles vont dépasser les 30 degrés. Pratiquement 35 degrés pour Puget-Thénier. Sur le littoral, c'est la nuit que ces fortes chaleurs se feront le plus sentir car il y aura très peu d'amplitude thermique entre la journée et la nuit.

Comme d'habitude, des précautions sont à prendre, particulièrement pour les plus fragiles : s'hydrater, rester au frais, éviter les efforts physiques, etc. Les personnes âgées doivent particulièrement être surveillée et au besoin accompagnées.