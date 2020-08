Les mesures de recommandations en raison d'un épisode de pollution reviennent pour le Nord-Isère, et ce quelques jours après avoir été levées.

Avec les fortes chaleurs, retour de la pollution de l'air et de certaines recommandations en Nord-Isère

Il fallait s'y attendre. Comme à chaque épisode de fortes chaleurs, la qualité de l'air se dégrade et la préfecture active dans un premier temps sa procédure d'informations et de recommandations. L'activation de la vigilance "jaune" à la pollution concerne, pour l'instant, le Nord-Isère et le bassin lyonnais.

Il est recommandé, pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées, d'éviter les sorties entre 13h et 20h.

Concernant les usagers de la route, ils sont, par exemple, invités à abaisser leur vitesse de 20km/h sur les axes à 90 et plus. Ainsi, sur autoroute, mieux vaut rouler à 110 plutôt que 90. La préfecture demande de s'abstenir de circuler avec un véhicule dont la pastille est orange, marron ou grise.

Pour en savoir plus, rdv sur le site internet de la préfecture et celui d'Atmo qui mesure la qualité de l'air.