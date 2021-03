La carrière du Lampourdier entre Orange et Chateauneuf-du-Pape pourra continuer son activité jusqu’en 2046

Entre Châteauneuf-du-Pape et Orange la colline du Lampourdier abrite plusieurs carrières. Un site de 10 hectares partagé entre les entreprises Lafarge et Delorme. Cette dernière exploite la carrière la plus importante et vient de voir son autorisation d'exploitation prolongée de 25 ans.