La Catalogne bientôt envahie par les éoliennes ?

C'est une véritable frénésie. Les projets d'éoliennes en Catalogne ne cessent d'augmenter. C'est le gouvernement régional catalan qui est à l'origine de cet appel d'air. En 2017, il a fait voter une loi qui fixe des objectifs très ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique : que les énergies renouvelables couvrent 50% de la demande électrique en 2030 et 100% en 2050. Une opportunité aussitôt saisie par les entreprises spécialisées. Comme le montre la carte publiée par le département des territoires de la Généralitat de Catalogne, les projets d'éoliennes et de parcs photovoltaïques envahissent aujourd'hui tout le territoire catalan de Tarragone au sud jusqu'à l'Alt Empordà au nord.

Des éoliennes oui, mais pas dans les espaces naturels

Plusieurs dizaines de nouveaux projets ont été soumis aux autorités. L'examen des dossiers va prendre du temps, mais la quantité d'éoliennes en Catalogne devrait fortement augmenter. Au cours des prochaines années, le nombre de machines pourrait passer de 800 à 1600. A l'échelle de la seule région de l'Alt Empordà, prés de la France, le nombre d'éoliennes pourrait atteindre les quarante contre zéro actuellement. Cette évolution inquiète les associations écologistes comme l'IAEDEN (Institut pour la défense et l'étude de la nature dans l'Alt Empordà). Dans une interview accordée à France Bleu Roussillon, l'association explique que la loi de 2017 n'est pas correctement appliquée. "Le problème, c’est qu’avec la loi que nous avons, normalement, ce qui est prévu c’est de lancer des projets d’énergies renouvelables dans des zones urbaines, des zones industrielles ou bien le long des routes", explique Raúl Domínguez, l'un des porte-paroles de l'IAEDEN. "Mais au contraire on voit que les demandes d’éoliennes se concentrent surtout dans des espaces naturels et dans des forêts. C’est vraiment contraire à la loi. Il faut arrêter tout ça".

On demande un moratoire. Il faut remettre tout sur la table et discuter pour voir si vraiment tous ces projets sont utiles, où on peut les mettre et ce qu’il faut dans chaque cas, c’est l’accord des populations et des territoires. (Association écologiste IAEDEN)

Raúl Domínguez, porte-parole de l'association écologiste IAEDEN © Radio France - Sébastien Berriot

Les éoliennes risquent d'empêcher le travail des pompiers

Les projets d'éoliennes suscitent également la méfiance de certains élus locaux, comme par exemple prés de la frontière avec la France, autour de la Jonquera où plusieurs entreprises privées souhaitent tirer profit de la tramontane et installer une vingtaine d'éoliennes dans les forêts du massif des Albères, tout prés du village de la Jonquera, dans un secteur protégé. Dans un entretien à France Bleu Roussillon, la maire de la commune Sonia Martinez explique qu'elle soutient les énergies renouvelables, mais pas à n'importe quel prix, notamment lorsqu'il s'agit de sécurité. Tout le monde à la Jonquera a en mémoire les terribles incendies de 2012 qui avaient fait plusieurs morts et détruit 14.000 hectares de forêts. Avec des éoliennes dans le secteur, Sonia Martinez redoute un impact sur la lutte anti-incendie.

Vous savez que nous sommes dans un secteur très menacé par les incendies. Si on installe des éoliennes au milieu de la forêt de la Jonquera, ça risque d’empêcher le travail des avions des pompiers. Les habitants du village ne seront donc pas protégés. Vraiment ça nous préoccupe. (Sonia Martinez, maire de la Jonquera)

La maire de la Jonquera estime également que les éoliennes sont incompatibles avec les projets culturels de la municipalité qui souhaite créer des parcours pédestres afin de faire découvrir le patrimoine mégalithique de la région.

Les projets d'éoliennes autour de la Jonquera - Gencat.cat

Le Perthus principal point de passage des oiseaux migrateurs

Les écologistes eux sont formels. Sur un plan environnemental, le choix du site est extrêmement néfaste. Le col du Perthus au dessus de la Jonquera est en effet l'un des principaux points de passage en Europe des oiseaux migrateurs.

Ces éoliennes qui sont prévues sur des hauteurs de 200 mètres, vont provoquer des collisions avec les oiseaux migrateurs. Ca va être un désastre. (Association écologiste IAEDEN)

Pour le moment la Généralitat de Catalogne a donné un pré-accord pour un seul projet d'éoliennes sur les quatre prévus autour de la commune de la Jonquera.