La cellule vigilance du PC Communal en Mairie de Nice sera activité ce midi

Vigilance jaune "Pluie, inondation et orages" pour les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes est placé par Météo France en vigilance jaune « Pluie inondation et orages » dès 14 heures jeudi 3 novembre 2022.

A cette occasion Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur a souhaité activer la cellule de vigilance du PC Communal dès midi.

Rappel des conseils de comportement pour la population :

* Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau ;

* Je m'abrite dans un bâtiment en dur ;

* Je me tiens informé et j'évite de me déplacer ;

* Je ne prends pas ma voiture et je ne descends pas dans les sous-sols

* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés ;

* J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques.