La centrale à charbon de Saint-Avold va être "convertie à la biomasse", annonce Emmanuel Macron

"On doit sortir du charbon, c'est une énergie fossile et la plus polluante", a expliqué Emmanuel Macron, lors d'une interview aux journaux télévisés de 20 heures sur TF1 et France 2, dimanche 24 septembre. Le président de la République annonce donc que la France sortira du charbon d'ici à 2027. Les deux dernières centrales à charbon du pays, dont celle de Saint-Avold en Moselle, seront converties.

"On va complètement les convertir à la biomasse", affirme Emmanuel Macron. "Là où l'on mettait du charbon, on va mettre le recyclage de notre agriculture et des forêts. C'est la première mesure très concrète de la planification écologique", dont les détails seront présentés ce lundi.

Quand on parle de biomasse, on parle de production d’électricité et de chaleur grâce à la combustion de matière organique. Une centrale biomasse produit de l’électricité à partir de la vapeur d’eau qui se dégage lors de la combustion de matières végétales ou animales.

Déjà autorisée à fonctionner jusqu'à fin 2024

La centrale Émile-Huchet de Saint-Avold était prévue pour fermer début 2022, mais finalement le gouvernement avait autorisé son redémarrage pour éviter des coupures d'électricité au cours de l'hiver. Elle pourra même fonctionner jusqu'à fin 2024 . À Cordemais, en Loire-Atlantique, où se trouve la deuxième centrale à charbon de France, un projet de reconversion a déjà été acté.