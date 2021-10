La centrale de Flamanville émet trop de gaz à effet de serre

Le Nucléaire est au coeur de la campagne présidentielle. Ses promoteurs de tous bords politiques, excepté du côté des écologistes, mettent en avant son intérêt pour décarboner l'énergie. C'est dans ce contexte qu'EDF vient d'indiquer à l'Autorité de sûreté nucléaire que la centrale de Flamanville avait dores et déjà émis cette année une quantité de gaz à effet de serre supérieure à la limite autorisée.

L'énergéticien indique que le seuil annuel autorisé de 100 kg de gaz SF6 rejeté dans l'atmosphère a été dépassé dès le 27 septembre dernier à la centrale de Flamanville. Ce gaz (hexafluorure de soufre) est tout simplement le plus puissant gaz à effet de serre, avec un potentiel de réchauffement de l'atmosphère 23 000 fois supérieur au CO2. Il est utilisé dans les centrales nucléaires pour assurer l'isolement électrique des équipements haute tension.

Les opposants au nucléaire dénoncent un droit à polluer

En juillet dernier, l'Autorité de sûreté nucléaire avait déjà épinglé la centrale de Penly parlant de rejets importants et non maîtrisés en 2020. Du côté de l'association Sortir du nucléaire, on dénonce le droit à polluer accordé à chaque centrale. Les émissions représentent au total des centaines de kilos d'un gaz dont les effets dans l'atmosphère dureraient jusqu'à 3000 ans.

La communication d'EDF qui insiste sur les vertus du nucléaire est au passage écornée, puisque l'information autour de ces rejets figure sur le site de la centrale de Flamanville, à côté de deux articles vantant la neutralité carbone du nucléaire, présenté comme un allié pour le climat.