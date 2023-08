La centrale nucléaire de Civaux est la centrale la plus résistante face à la canicule

La centrale de Civaux est une exception dans le paysage nucléaire français : c'est la seule centrale construite sur une rivière (la Vienne) et non sur un fleuve ou en bord de mer. Et c'est grâce à cette implantation initiale, il y a 25 ans, qu'elle peut fonctionner encore aujourd'hui, même lorsqu'il fait plus de 35 degré dehors.

Refroidir l'eau de la Vienne

"Parce que la Vienne avait un débit d'eau faible, il était important de ne pas trop la réchauffer", explique Laurent Leloup, le directeur de la prévention des risques et de l'environnement. Dès sa conception, des réacteurs réfrigérants ont été ajoutés à la centrale de Civaux pour refroidir légèrement l'eau rejetée.

"Par exemple, en ce moment, le matin, l'eau de la Vienne est à 27 degrés. A chaque fois, on rejette une température inférieure, autour de 26,7 degrés", poursuit Laurent Leloup.

A Civaux, la règle est simple : dès que la température de l'eau dépasse les 25 degrés, interdiction de la rejeter plus chaude, même de 0,1 degré. En dessous de 25 degrés, l'eau peut être rejetée deux degrés plus chaud maximum.

120 millions de mètres cube d'eau en stock

De plus, la centrale peut compter sur les 120 millions de mètres cube d'eau, formés grâce aux barrages de la Vienne, et qui permettent de garder un débit constant, même en cas de sécheresse. "C'est utile pour nous, mais aussi pour les agriculteurs ou la ville de Châtellerault qui puise son eau potable dans la Vienne", commente le directeur de la prévention des risques et de l'environnement.

Outre ces dispositifs imaginés dès la conception et en raison des contraintes imposées par la Vienne, la centrale de Civaux a aussi renforcé son équipement à la suite de la canicule de 2003 pour que le matériel soit le plus résistant possible aux fortes chaleurs et puisse réguler la température : "on a installé des brumisateurs, peints les murs en blanc... Et bien sûr en cas de canicule, nos équipes travaillent plutôt le matin, de 6h à 13h", conclut Laurent Leloup.