La centrale nucléaire de Penly s'exerce au pire

Des défaillances en chaîne qui entraînent des fuites radio-actives et la nécessité d'évacuer des habitants, voilà le scénario d'un exercice ces deux derniers jours à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Reportage.

Des militaires de la sécurité civile chargés de la décontamination, au centre d'accueil et de regroupement des évacués d'Yvetot

"C'est très très peu probable" veut rassurer d'entrée Christophe Comtesse, le directeur technique de la centrale de Penly (Seine-Maritime) avant de présenter le scénario de l'exercice préparé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Pour faire simple, cela commence par une perte d'alimentation électrique et s'ensuit une série de pannes sur l'intégralité des systèmes de secours. Autrement dit, plus rien de répond, ce qui entraîne "une surchauffe du combustible, qui entraîne elle-même une dégradation de la gaine de protection, une casse de la cuve" et tout cela alors que des problèmes d'étanchéité surviennent.

Le simulateur est la réplique exacte d'une salle de commande d'un réacteur de Penly. Il sert aux exercices © Radio France - Bénédicte Robin

"Le scénario du pire" conclut Christophe Comtesse qui prend pour exemple : "le risque de détérioration de la gaine du combustible est évalué à une probabilité de une sur un million".

Evacuation des habitants

Mais depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, les exercices ne se contentent plus de simuler ce qui pourraient arriver, mais imposent des situations à gérer.

Centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

En l'occurrence donc cette fuite radioactive qui nécessite le confinement puis l'évacuation d'habitants de la commune de Belleville-sur-Mer (Petit Caux), 1 000 habitants à cinq kilomètres de la centrale. "La sirène a été déclenchée à 13h" explique le maire délégué Marc Leroux. "Les gens doivent alors se confiner chez eux puis les forces de l'ordre passent pour procéder aux évacuations".

Voilà ce qui devrait se passer en conditions réelles mais pour l'exercice, les habitants ont été prévenus et invités à se rassembler devant la mairie. Seul Alain, 57 ans est volontaire pour dit-il "aider la municipalité" à organiser les opérations si elles devaient se produire.

Un centre d'accueil et de regroupement des évacués à Yvetot

Il est donc parti de lui-même à Yvetot pour rejoindre le centre d'accueil et de regroupement des évacués (CARE) montés par les militaires de la sécurité civile sur le parking de la salle du Vieux moulin.

Une chaîne de décontamination du centre d'accueil et de regroupement des évacués monté à Yvetot dans le cadre de l'exercice © Radio France - Bénédicte Robin

Là les militaires de la sécurité civile, appuyés par des pompiers et des experts de l'institut de radioprotection de sûreté nucléaire.

Une chaîne de décontamination composée de cabines de douches permet de décontaminer les personnes potentiellement exposées à de la radioactivité puis une détection d'exposition interne est possible pour détecter une contamination. Dans ce cas, une prise en charge médicale s'ensuit.

Un poste de commandement opérationnel a été monté dans le centre du service départemental d'incendie et de secours à Yvetot © Radio France - Bénédicte Robin

Ce type d'exercice de grande ampleur qui implique les secours, les gendarmes, la préfecture, les communes, le département, l'Etat et les experts nucléaires ont lieu tous les trois ans, précise le directeur technique de la centrale de Penly (en plus des exercices internes de la centrale qui ont lieu chaque semaine). Ils permettent de mesurer la coordination de ces différents acteurs.

Chacun fera un bilan de cet exercice et une réunion aura lieu dans les prochaines semaines pour tirer les conclusions et noter les points d'amélioration à travailler dans le dispositif.