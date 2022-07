La centrale photovoltaïque flottante la plus puissante de France est dans les Bouches-du-Rhône

Impressionnant. 43.000 panneaux solaires sur l'eau. 12,7 hectares de panneaux photovoltaïques : cela représente un quart de la surface du lac créé sur une ancienne carrière, alimenté par la Durance et les nappes phréatiques.

Un site exceptionnel © Radio France - Christophe Van Veen

Ce parc est en activité depuis la mi-décembre. Il fournit de l'électricité pour l'équivalent de 25.000 personnes - 6.000 foyers. L'opérateur Boralex a investi 15 millions d'euros.

C'est le deuxième parc flottant de France après celui de Piolenc dans le Vaucluse. La réflexion du projet a commencé en 2010 ! Les travaux ont débuté vers mars-avril 2021 et huit mois plus tard, le parc est entré en service. Durée de vie des panneaux : 30 ans. Puissance totale : 14,7 MWc.

Alexis Glandières a conçu cette centrale flottante © Radio France - Christophe Van Veen

La centrale flottante est accrochée à des plots en béton par plus de 600 chaines. Elle est prévue pour résister à des vents de 200 km/h, à des grêlons gros comme des balles de tennis et à des variations de niveau d'eau de 4 ou 6 mètres.

L'électricité transite par ce transformateur © Radio France - Christophe Van Veen

Tout bénef pour Peyrolles et les communes voisines !

Pour Olivier Frégeac, le maire Les Républicains de Peyrolles-en-Provence, cette utilisation d'une ancienne carrière doit servir de modèle aux autres communes des Bouches-du-Rhône. "C'est de la surface agricole qu'on ne prend pas. Le parc alimente l'équivalent de trois fois la population de Peyrolles. On doit servir de modèle quand on voit tous les lacs à disposition. Le solaire, c'est l'avenir chez nous dans le Sud".

Le droit d'entrée - 200. 000 euros - et le loyer annuel - 76.000 euros - versés par Boralex l'opérateur permettent à la commune d''éponger le surcoût de la flambée de l'énergie (éclairage public, chauffage et lumière des batiments public) dont la facture a doublé en un an pour Peyrolles. En revanche, pas d'électricité gratuite pour les habitants. Le prix est le même partout pour les particuliers, qu'on habite ou non à côté d'une centrale photovoltaïque.