La Chaine verte récupère les déchets alimentaires des établissements dijonnais à vélo

De plus en plus de restaurateurs dijonnais se tournent vers l'association la Chaine verte: sur les onze adhérents, sept sont des restaurants. l'association propose de venir chercher les déchets organiques des professionnels de l'agglomération à vélo. Ils sont ensuite compostés. L'activité commence à se faire connaitre, d'autant plus que d'ici 2023, la loi obligera les professionnels à trouver une solution pour transformer ce type de déchets. Une bonne nouvelle pour Chaine verte qui compte développer son activité d'ici la fin de l'année 2022.

Les restaurants dijonnais engagés pour l'écologie

Parmi les adhérents de la Chaine verte, il y a des restaurants dijonnais engagés dans une démarche durable sur leurs établissements. C'est le choix qu'a fait Clara Reydet la cheffe et gérante du restaurant Monique, boire et manger lorsqu'elle a ouvert l'établissement le 15 février 2022 : "Ca nous semblait évident. Dans un restaurant, il y a beaucoup de déchets organiques et c'est frustrant de les jeter dans la poubelle grise." Le restaurant produit en moyenne dix kilo de déchets par mois.

Pour l'instant, tous les professionnels qui produisent dix tonnes de biodéchets par an doivent trier et faire transformer ces déchets. A partir du 1er janvier 2023, cette mesure concernera les établissements qui en produisent cinq tonnes par an, et d'ici la fin de l'année 2023, tous les Français (professionnels et particuliers). C'est une des raisons qui a poussé Mickael Bianchi, le directeur du restaurant Au Bureau, à sauter le pas : "On a voulu prendre les devants. C'est important de se soucier de nos déchets et faire un petit pas pour aller de l'avant."

De belles perspectives pour l'avenir de la Chaine verte

Pour l'instant, l'association récupère 2,5 tonnes de déchets par mois. Mais Guillaume Rodriguez veut aller plus loin : d'ici la fin de l'année 2022, il espère que l'association aura trente clients. Pour cela, la Chaine verte prévoit d'augmenter sa capacité de compostage : "nous allons essayer d'ici cet été de trouver un nouveau terrain pour le compostage".

A terme, l'association du compost sera vendu aux habitants de l'agglomération dijonnaise. "Nous voudrions aussi engager une seconde personne en CDI pour nous aider avec le compostage", ajoute Guillaume Rodriguez. L'association cherche pour l'instant des financements pour lui permettre d'atteindre ces objectifs.