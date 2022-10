La chaleur, inhabituelle à cette période à Toulouse, affole les prévisionnistes de Météo France

Les températures battent tous les records. 26 degrés ce dimanche 23 octobre, après-midi, à Toulouse. C'est beaucoup trop et les météorologues alertent sur Twitter avec le #2022fada.

En incluant ce dimanche, on comptabilise 135 jours de "chaleur" à Toulouse, c'est-à-dire 135 jours où la barre des 25 degrés a été atteinte. C'est deux fois plus que le cumul annuel moyen entre 1951 et 1980. 18 jours de plus qu'en 2003 et 2018.

Ce mois d'octobre va entrer dans les annales, c'est déjà certain. Octobre 2001 détient le record avec 23.4 degrés de moyenne les après-midi, déjà trois degrés et demi de plus que les normales de saison, mais rien à voir avec les cinq degrés au-dessus des normales de ce mois-ci. Octobre 2022 sera très probablement le plus chaud jamais enregistré.

2022, l'année la plus chaude ?

Et ce n'est pas fini : cette semaine, les températures seront encore estivales, jusqu'à la Toussaint. On peut espérer perdre quelques degrés début novembre. Pas d'amélioration pour la sécheresse non plus, la pluie ne va pas tomber pendant au moins 10 jours.

C'est une conséquence du dérèglement climatique, ça ne fait pas de doute pour Pascal Boureau, ancien prévisionniste de Météo France et conseiller départemental du canton de Blagnac. "On est vraiment aux premières loges du réchauffement local à Toulouse, avec des températures systématiquement au-dessus des valeurs normales."

"Ce qui est remarquable, c'est la sécheresse qui perdure, continue-t-il. Depuis le 1er mai, il n'est tombé que 100 millimètres de pluie sur Toulouse, au lieu de 300 millimètres habituellement. On a vraiment un déficit énorme, de près de 70% sur la plaine toulousaine." Pour Pascal Boureau, 2022 est en très bonne voie pour être l'année la plus chaude depuis 1922 (date à laquelle Météo France a commencé les mesures), en Haute-Garonne.