La chaleur provoque une pollution aux particules ce mercredi dans le Nord

Depuis le début de la semaine, les habitants des Hauts-de-France profitent d'une météo exceptionnelle, mais ce beau temps a des conséquences néfastes sur la qualité de l'air. L'observatoire régional Atmo estime que le niveau "information et recommandation" est dépassé, ce mercredi 31 mars, pour une pollution aux particules, dans le département du Nord. Le retour à la normale est prévu, dès demain jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette pollution est due à la concentration de poussières en suspension dans l’atmosphère, au-delà du niveau réglementaire de 50 microgrammes par mètre cube d'air. Les services d'Atmo Hauts-de-France expliquent dans un communiqué, que "les polluants émis dans notre région se dispersent mal sous l'effet des conditions météorologiques actuelles". La chaleur et le vent faible "provoquent une augmentation des concentrations en particules en suspension". Il s'agit de particules "PM 10" issues principalement des activités économiques (industrielles et agricoles) et du trafic automobile.

Retour à la normale, dès jeudi

Cette situation ne devrait pas durer plus d'une journée. Demain, jeudi, le vent devrait se renforcer et limiter la concentration de ces particules dans l'air, d'abord sur le littoral Mer du Nord, puis sur l'ensemble de la région. La qualité de l'air sera encore meilleure vendredi, avec l'arrivée d'une masse d'air plus froide.

D'ici là, les spécialistes demandent aux habitants de privilégier les moyens de transport les moins polluants (transports en commun et covoiturage), sinon de réduire la vitesse de son véhicule de 20 km/h sur les axes routiers du département du Nord.