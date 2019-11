La chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre vous aide à réduire vos déchets

Département Indre, France

La semaine européenne de la réduction des déchets bat son plein, l'occasion de rappeler que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, à la maison comme dans les entreprises. Sur ce dernier point la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre se propose d'intervenir pour du conseil. C'est Delphine Glutron qui a la charge de cette mission. "On voit une évolution, de plus en plus de chefs d'entreprises artisanales qui sont engagés dans la gestion de leurs déchets ou bien dans la réduction des déchets issus de leurs process."

L'exemple d'une menuiserie indrienne qui utilise maintenant ses copeaux pour chauffer son local

Elle prendre l'exemple d'une menuiserie, dans l'Indre qui utilise désormais ses copeaux de bois, pour les transformer en bûchettes pour chauffer son atelier. Delphine Glutron se propose d'intervenir auprès de tous les artisans qui seraient intéressés, non seulement pour l'écologie, mais aussi pour faire des économies parce que les deux vont bien souvent de paire. Son numéro de téléphone à la chambre des métiers : 02 54 08 80 25.