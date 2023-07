La chambre régionale des comptes critique la gestion de l'eau en Loire-Atlantique et en Vendée

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire (CRC) s'attaque désormais au dossier du réchauffement climatique. Dans le bassin du Lay en Vendée et celui de la Sèvre Nantaise en Loire-Atlantique, les magistrats constatent une raréfaction de la ressource, alors que les prélèvements continuent d'augmenter

Manque d'eau

C'est une des conséquences du dérèglement climatique. L'eau se "raréfie", indique Bertrand Diringer, le président de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire. Les températures augmentent, l'eau s'évapore et la ressource s'amenuise. À cela, s'ajoute la sécheresse et l'artificialisation des sols. Ces derniers ne parviennent plus à absorber l'eau de pluie. Traditionnellement rechargées en hiver, les nappes phréatiques se dégradent, en raison des sécheresses hivernales.

Malgré l'épuisement de la ressource, les prélèvements eux continuent de grimper indique le rapport sur "La gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique" : + 8 % pour le sous-bassin de la Sèvre Nantaise entre 2015 et 2019 et + 17 % pour celui du Lay entre 2012 et 2019. Les plus gros consommateurs sont les industries agroalimentaires et les agriculteurs irrigants, producteurs de maïs notamment.

0,2% de gros consommateurs consomment 21% de l'eau potable en Vendée

"L'eau n'est pas également répartie sur le territoire", reconnaît Bertrand Diringer, le président de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire. "0,2% de gros consommateurs consomment 21% de l'eau potable en Vendée." Face à une telle répartition, le rapport craint "un risque fort de conflits d'usage en Vendée entre industriels et habitants". La pression touristique sur les côtes vendéennes, dans des zones déficitaires en eau pourrait renforcer ces conflits d'usage dans ce département.

Les méga-bassines, une solution viable ?

Dans le bassin du Lay, qui couvre 2.200 km² des Herbiers jusqu'à L’Aiguillon-la-Presqu’île, Caroline Manach, magistrate à la CRC des Pays de la Loire, a identifié cinq réserves de substitution. "Nous posons la question de l'avenir de telles installations." 2,4 millions de m3 d'eau sont pompés et stockés en hiver, au moment où les précipitations sont plus importantes. "Elles sont construites sur des territoires où il y a déjà peu d'eau, où les nappes phréatiques sont de moins en moins rechargées."

Caroline Manach a été confrontée à l'omerta de la Chambre d'agriculture de Vendée. "Il y a un manque de transparence sur la gestion de ces bassines. Nous avons pu savoir la quantité d'eau prélevée et consommée par les agriculteurs raccordés par les bassines, mais nous n'avons pas pu savoir quelles cultures bénéficient de ces réserves. Les cultures étaient-elles exportées ? Nous n'avons jamais su. La question de la souveraineté alimentaire n'a pas pu être confirmée."

Un prix juste de l'eau

"Les gros consommateurs payent le mètre cube de l'eau moins cher que des PME ou des ménages", révèle Bertrand Diringer. Comme le principe de pollueur payeur, la CRC des Pays de la Loire préconise, pour une répartition plus équitable de l'eau, une "tarification progressive et incitative", en fonction de l'usage et de la rentabilité. Comme dans d'autres départements, une grille tarifaire pourrait voir le jour pour plus de sobriété. Les usagers pourraient bénéficier gratuitement de l'eau pour des besoins vitaux, mais payer plus cher pour remplir leur piscine par exemple.

Faire des économies d'eau plutôt que développer de nouvelles technologies

