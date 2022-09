La Chapelle-Montlinard : l'arboretum Adeline bénéficie d'une aide inespérée

La propriétaire, assez âgée aujourd'hui et veuve depuis quatre ans a des difficultés pour continuer d'entretenir le lieu. Fondation Arboretums de France lui a versé 10.000 euros pour faire face aux travaux les plus urgents (la souscription se poursuit).

Il faut tailler les plus grands arbres pour ne pas étouffer les autres © Radio France - Michel Benoit

Un broyeur pour faire du paillage au pied des massifs avec les branches taillées... Le parc avait bien besoin de ce petit nettoyage : " Pas un petit nettoyage, un gros " rectifie Claudie Adeline, propriétaire de l'arboretum. " Les arbres ont grandi et il faut quand même les gérer pour que chacun trouve son espace vital. On va également recréer quelques massifs d'ombre pour que les visiteurs perçoivent mieux le cheminement. "

Claudie Adeline, propriétaire de l'arboretum Adeline © Radio France - Michel Benoit

Près de 2.000 arbres que Claudie a plantés avec son mari sur des terres nues au début du projet en 1972... Cinquante ans plus tard, Claudie a un peu de mal à entretenir tout cela. L'arboretum possède trois collections d'intérêt national : " Une collection de liquidambars dont un liquidambar de Formose, et un de Chine. On a aussi une collection de tilleuls avec de très beaux tilleuls asiatiques. Ils ne sont pas très grands. mais on possède aussi un tilleul européen qui est très beau : c'est le cordata qui a des feuilles en forme de coeur. Vers le 15 juin, il émet un parfum merveilleux. c'est un ravissement. Un très bel arbre."

L'arboretum Adeline est réputé également pour ses Ginkgo Biloba © Radio France - Michel Benoit

Les chinois sont même venus ici pour commander des Ginkgo Biloba, qui font également la réputation de l'arboretum. Grâce à la souscription, Claudie Adeline espère améliorer le système d'arrosage, installer une clôture contre les sangliers et embaucher un jardinier à mi-temps : " Aujourd'hui, personne ne s'intéresse plus aux arbres. Ils nous protègent pourtant. Ce n'est pas parce qu'ils ne bougent pas qu'ils ne sont pas vivants. On leur doit tout. Et leur ombre nous est bénéfique en ces temps de réchauffement climatique. Il faudrait obliger les gens à replanter deux arbres quand ils en abattent un."

L'arboretum compte environ 150 chênes différents © Radio France - Michel Benoit

Jamais Claudie ne quittera ce petit paradis... sauf quand la grande faucheuse arrivera : " Le plus beau, ce serait de pouvoir mourir dans ce parc, au pied de mes arbres, près de mes amis. Ce serait une belle fin. " Le plus tard possible, évidemment. Si vous voulez aider Claudie, la souscription lancée par la fondation Arboretums de France se poursuit.