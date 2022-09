La chasse au grand tétras interdite pendant cinq ans en France

En ce dimanche d'ouverture de la chasse, les amateurs de tir au grand tétras, présent notamment dans les Pyrénées, les Cévennes et le Jura, en sont pour leur frais. Déjà suspendue en juin par le Conseil d'État, la chasse de ce grand oiseau, le plus gros oiseau terrestre sauvage d'Europe, est désormais interdite pour cinq ans dans toute la France*.

Dans son arrêté, daté du 1er septembre et publié samedi au Journal officiel, le conseil d'État stipule que "la chasse au grand tétras est suspendue sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté". Le dit arrêté précisant que le délai pourra être raccourci "si de nouvelles données rendent compte d'une évolution suffisamment favorable de l'état de conservation du grand tétras".

Le conseil d'État, à contre-courant du gouvernement

Déjà, en juin, le conseil d'État, saisi par des associations de défense de l'environnement, avait suspendu la chasse à ce gros coq de bruyère des montagnes, allant à l'encontre du gouvernement. En avril 2021, la ministre de la Transition écologique de l'époque Barbara Pompili, avait effectivement refusé de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras. En juin 2022, le conseil d'État a donc tordu le bras du gouvernement, l'enjoignant de prendre cette mesure avant le 15 juillet.

"La gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation impose, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE (une directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages, ndlr), de s'abstenir de tout prélèvement de grand tétras sur l'ensemble du territoire pendant une durée assez longue", avait alors justifié le conseil d'État.

Déclin catastrophique

Le grand tétras (Tetrao urogallus), présent notamment dans les Pyrénées, les Cévennes et le Jura, est considéré comme "vulnérable" sur la liste rouge française des espèces menacées.

Samedi, l'association France Nature Environnement, par la voix de Dominique Py, la responsable Chasse et faune sauvage, s'est réjouit de cette nouvelle. "Cela fait 15 ans que l'on demandait l'interdiction", dit-elle, "les effectifs de grand tétras ont été divisés par cinq depuis les années 1960 donc c'est un déclin catastrophique. Certes la chasse n'est pas la première responsable. C'est surtout à cause de la destruction de son habitat, l'extension des stations de ski, l'ouverture des pistes forestières ou le dérangement", explique-t-elle. "La chasse est juste un facteur sur lequel on peut intervenir facilement", ajoute Dominique Py qui demande également "des mesures plus fortes, comme la faire passer en espèce protégée, pour avoir des moyens d'actions plus efficaces que la simple interdiction de la chasse".

_*_L'interdiction est donc désormais valable sur l'ensemble du territoire métropolitain. La chasse au grand tétras était déjà interdite dans les Vosges et dans le Jura depuis les années 1980.