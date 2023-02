La chasse au sanglier prolongée d'un mois dans la Manche

Les chasseurs pourront tirer le sanglier jusqu'à fin mars dans la Manche, contre fin février en temps normal. La préfecture a en effet décidé, par arrêté préfectoral, d'aller dans le sens dans leurs demandes et de prolonger la période de chasse, indique ce jeudi la fédération de la chasse de la Manche.

Une population de sangliers en forte augmentation

Si les chasseurs ont demandé le droit de pouvoir tuer des sangliers jusqu'à fin mars, c'est, selon le vice-président de la fédération de la chasse de la Manche, parce que le nombre de bêtes présentes dans le département est en forte augmentation.

"Il y a cinq ans, on prélevait à peu près 1.000 sangliers par saison, l'an dernier, c'était 3.000, et on ne peut pas prendre le risque d'aller vers des chiffres supérieurs à cause des dégâts aux cultures que subissent les agriculteurs", avance Thierry Chasles. Le dirigeant assure que ces dégâts sont passés de "350.000 euros il y a cinq ans à 650.000 euros aujourd'hui".

Eviter les battues administratives

Le vice-président de la fédération de la chasse de la Manche soutient qu'il veut garder une "bonne ambiance avec le monde agricole", chose qui, si les dégâts se poursuivent, serait "très préjudiciable pour la chasse".

Thierry Chasles ne "souhaite surtout pas qu'il reste des hardes de 15, 20 sangliers dans certains endroits car la multiplication va être multipliée par trois". Il affirme que "si ça ne marche pas, on sera obligé de passer à des battues administratives, qui n'ont rien à voir avec la chasse puisqu'on tire tout, grand ou petit".

Le dirigeant appelle donc tous les chasseurs à "faire le travail comme il faut" pour "garder l'éthique de la chasse".