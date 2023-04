La chasse aux dépôts sauvages est lancée en Corrèze

C'est une première pour le conseil départemental de la Corrèze. Dans le cadre de son programme "Corrèze transition écologique" et de sa démarche "Participation citoyenne", il lance l'opération : "La Corrèze, je l'aime, je la préserve".

Pendant une semaine, avec l'association des maires et présidents d'intercommunalités de la Corrèze, et en partenariat avec la Fédération Corrèze environnement, les sociétés de pêche, de chasse et des associations sportives, des actions de nettoyage de la nature vont avoir lieu aux quatre coins du département, pendant une semaine, jusqu'au samedi 8 avril.

Une quarantaine d'actions recensées

Pour ce "grand ménage de printemps", les citoyens bénévoles sont la cheville ouvrière du dispositif. Pour la première journée, ce samedi, plus de 400 personnes ont répondu présentes selon Patricia Buisson, la vice-présidente en charge de la transition écologique au Département et elle-même sur le terrain. Sur la semaine, une quarantaine d'actions sont recensées .

A Nespouls, environ une quarantaine de citoyens, souvent des habitants la commune, se sont activés sur plusieurs lieux dits, notamment dans une ancienne carrière, reculée de RD920. Un groupe de cinq personnes a déjà rempli la benne d'un petit camion et s'affère à remplir une remorque. "Il y a du bazar partout : matelas, pneus, canapé, sceaux de peinture et beaucoup de ferrailles" détaille Yves.

La remorque se remplit très vite, notamment avec la carcasse de ce canapé © Radio France - Valérie Mosnier

"On est quand même un peu surpris de voir la saleté des gens" regrette Sylvie, "c'est inadmissible, les gens ne sont pas du tout respectueux". Cet initiative, le Département en a eu l'idée car à la fois "sollicité par beaucoup de maires et par l'assemblée citoyenne mise en place en 2021, on a essayé de monter une action qui fédère tous les acteurs", explique Patricia Buisson.

Une amoureuse du Causse corrézien

Katie aussi est venue donner un coup de main : "Je me sens très concernée par la protection de l'environnement, de notre commune, parce que je suis native d'ici, et que je suis une amoureuse du Causse corrézien". Mais elle ne peut s'empêcher de faire un constat amer : "Malgré le nombre de déchetteries à notre disposition aujourd'hui, vous pouvez constater le civisme de certains de nos concitoyens. On est en train d'éponger derrière eux et de ramasser tous les déchets."

Quelques kilomètres plus loin, sous un tas de ronces et d'herbe, des demi pneus sont sortis à la force des bras. Sophie Chambon est conseillère du canton de Saint-Pantaléon-de-Larche : "C'est vraiment un fléau aujourd'hui. On constate de nombreuses incivilités qui sont source de pollution à la fois visuelle, parfois olfactive et surtout pour l'environnement."

Cette opération fait du bien pour Jean-Paul Serre, responsable de la Maison du Patrimoine de Nespouls, qui s'occuper notamment d'ouvrir des chemins de randonnée. Il est en première ligne pour repérer tous les dépôts sauvages du secteur, "il y a beaucoup de travail". Car outre les déchets jetés par les agriculteurs il y a plusieurs années, aujourd'hui, on continue a trouver des plastiques, des canettes, le long des routes, *"mais quand même ça s'améliore"*. "Il y a une prise de conscience" rajoute Sophie Chambon "on voit tous les effets du réchauffement climatique sur notre quotidien, mais tout ce qu'on trouve nous montre qu'il y a encore du chemin à faire et ne pas baisser les bras".

Des pneus et autres déchets métalliques sortis d'un champs à Nespouls © Radio France - Valérie Mosnier

Les déchets ainsi ramassés sont ensuite stockés dans une benne, installée pour l'occasion sur un site au nord de la commune de Nespouls.

L'opération "La Corrèze, je l'aime, je la préserve" continue jusqu'au samedi 8 avril. Un retour d'expérience sera fait pour savoir si elle sera reconduite à l'avenir.