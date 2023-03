"La chasse aux fuites, c'est un combat sans fin" explique le Syndicat Mixte d'Eau Potable de Jurançon

Alors que la France traverse une sécheresse hivernale et devrait connaître une sécheresse estivale encore plus accentuée qu'en 2023, les collectivités font la chasse au gaspi. 20 % de l'eau potable est perdue en France chaque année à cause de fuites sur le réseau de distribution. Sur le SMEP, ce sont 4m³ par jour et par kilomètre qui sont perdus mais le SMEP, le Syndicat Mixte d'Eau Potable de la région de Jurançon et son exploitant (AGUR) tente de limiter ces fuites. Depuis 2021, ils ont réussi à économiser un peu plus de 300 000 mètres-cubes par an : l'équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 12 000 habitants.

Les équipes du SMEP ont désormais des outils modernes pour écouter le réseau. Car il faut tendre l'oreille, "une fuite ça fait du bruit, c'est un sifflement qui est caractéristique," explique Allande Erreçarret, le directeur du SMEP Jurançon. "C'est un combat sans fin, cette chasse aux fuites parce que le temps joue contre nous. Les réseaux vieillissent. Certains ont plus de 70 ans d'existence. Nous renouvelons 7 à 8 kilomètres chaque année mais dès qu'on a trouvé une fuite à un endroit, il y en a une autre ailleurs."

Le Smep répare 260 fuites par an et affiche un rendement de 79%, ce qui est une performance moyenne : pour 5 litres d’eau mis en distribution, 1 litre d’eau est perdu. "Notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour réparer. La recherche d'une fuite peut prendre de quelques heures à quelques jours," explique Hervé Irigoin le responsable de l'Agence Agur. "Nous avons quatre équipes qui peuvent intervenir sur plusieurs fuites dans la même journée." En plus de la recherche des fuites et de la réactivité pour les réparer, Agur met en place également une gestion différenciée de la pression dans le réseau notamment la nuit.