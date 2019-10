La chasse aux mégots continue à Dijon

Trente milliards de mégots seraient jetés chaque année en France. Cela reste d'ailleurs la première source de pollution des rivières et des océans. Un député veut obtenir l'interdiction des cigarettes avec filtres non compostables. A Dijon, aussi, les mégots à terre sont légion !

Dijon, France

On jette à terre chaque année en France, trente milliards de mégots. Ces mégots sont d'ailleurs la première source de pollution des rivières et des océans, notamment à cause des substances chimiques toxiques qu'ils contiennent. C'est pour ça qu'un député des Bouches du Rhône veut faire interdire à partir du 1er janvier 2022, les cigarettes dont les filtres ne seraient pas compostables. La proposition de loi est déposée ce mercredi à l'assemblée nationale.

Qu'elle est la situation à Dijon ?

A Dijon, on se souvient qu'en une seule journée, 10 000 mégots avaient été ramassés autour du lac Kir lors d'une opération de nettoyage citoyenne en août dernier.

Dans les moindres recoins © Radio France - Jacky Page

Et en ville, les mégots jetés par terre sont légions malgré la présence de 1 860 corbeilles équipées d'écrase mégots en ville, dont 400 rien que d'en l'hypercentre. Les équipes de nettoyage expliquent en trouver parfois tous les dix mètres dans certaines rues.

Une équipe de nettoyage en plein travail à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

186 PV depuis le début de l'année

Depuis deux ans, la ville de Dijon a lancé une campagne de prévention et de répression. Les fumeurs qui jettent leurs mégots à terre sont passibles d'une amende de 68 euros. 186 PV ont été dressés pour des jets de mégots depuis le début de l'année. La brigade verte travaille activement pour lutter contre ce type d'incivilités. La police municipale est également mobilisée.

Une des affiches de la campagne lancée par la ville de Dijon en 2017 - ville de Dijon

Ecoutez le reportage de Christophe Tourné.