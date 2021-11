"La chasse est une pratique hors d’âge, un loisir morbide et dangereux", déclare Julien Bayou sur France Bleu

Invitée de Ma France sur France Bleu ce vendredi, Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, a défendu la proposition du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, d'interdire la chasse durant les week-ends et vacances, qualifiant l'activité de "loisir morbide et dangereux".

En cette semaine marquée par la tenue de la COP26 à Glasgow, Julien Bayou était l'invité de Ma France, l'émission de France Bleu présentée par Wendy Bouchard ce vendredi. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts (EELV) est revenu sur la proposition formulée la semaine dernière par le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, d'interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances alors qu'un automobiliste de 67 ans, blessé par un tir d'arme à feu, est mort jeudi, en Ille-et-Vilaine.

"Loisir morbide"

"C'est insupportable", a réagi Julien Bayou, "on en a marre de crier à chaque fois, j'ai rencontré les amis de Morgan Keane [tué en décembre 2020 dans un accident de chasse], ce n'est plus possible. C'est un loisir morbide. Il n'y a pas d'autre loisir en France qui génère autant de drames, d'incidents et de nuisances pour les riverains".

"À droite, souvent, on réduit la ruralité à la chasse, mais c'est faux, la plupart des ruraux sont férocement remontés contre les chasseurs, et cette impunité des chasseurs qui peuvent se balader un peu partout et tirer un peu partout", a-t-il assuré.

"L'image d'Epinal veut que le chasseur soit forcément un agriculteur, mais il n'y a plus que 4% des chasseurs qui sont agriculteurs", a-t-il souligné. "De plus en plus, ce sont des cadres, des citadins qui viennent faire le coup de feu pendant un week-end en Sologne ou autre. Cela n'a plus rien de culturel, de traditionnel, de vivrier. C'est un loisir morbide, c'est prendre la vie d'un animal, un être sensible, quitte à engendrer des nuisances".

"L'enjeu c'est de partager la forêt, c'est pourquoi les écologistes proposent de sanctuariser les weekends et vacances scolaires, qu'on puisse se balader en famille, dans la nature, en toute sérénité, pourquoi devrait-on craindre une balle perdue quand on se balade en forêt !"

Biodiversité

Mardi, dans Ma France, Régis Hargues, directeur de la Fédération des Chasseurs des Landes avait défendu la pratique arguant qu'il s'agit de "la seule activité où est imposé une remise à niveau tous les dix ans (...) Il y a une volonté de tendre vers le risque 0 et les accidents mortels ont diminué de 71% en 20 ans".

Un chiffre que conteste Julien Bayou. "Ce fameux chiffre résulte de la comparaison des années 1999 et 2020, en plein confinement." Selon le patron des Verts, "il y a également un enjeu de biodiversité, cessons ce qu'on appelle pudiquement des prélèvements".

Une majorité de Français favorable à des restrictions

Selon un sondage publié dans le Journal du dimanche, 69% des Français approuvent la proposition des Verts d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Pour Julien Bayou, "c'est décisif, cela dit ce qu'on veut faire du pays. On nous a dit 'la ruralité, c'est la chasse'. Eh bien on constate que dans toutes les couches de populations, où que les gens vivent, ils disent 'laissez nous la nature le week-end'".

"On peut réduire la place de la chasse", a-t-il conclu, "aujourd'hui il y a un lobby influent - qui a d'ailleurs obtenu la démission de Nicolas Hulot - qui défend une pratique hors d'âge, un loisir morbide et dangereux. On doit restreindre cette activité."