La chaufferie biomasse du Menneton à Tours alimente en énergie 7.000 logements, 10.000 en 2024

La deuxième chaudière de la chaufferie biomasse du Menneton a été inaugurée ce jeudi à Tours. L'énergie biomasse permet ainsi de fournir en chauffage et en eau chaude 7.000 logements dans l'ouest de Tours, 10.000 d'ici 2024. Une énergie 20% à 40% moins chère que d'autres systèmes de chaleur.

Une seconde chaudière biomasse a été inaugurée à la chaufferie du Menneton à Tours, ce jeudi. Alimentées par des plaquettes de bois issues de forêts locales, les deux chaudières du site permettent ainsi de fournir en chauffage et en eau chaude 7.000 logements dans l'ouest de Tours, 10.000 d'ici 2024.

La moitié de ces logements sont privés. Ils sont situés rues Léon-Boyer, Walvein ou rue de la Victoire. Des établissements publics comme les hôpitaux Bretonneau et Clocheville ou encore les serres du jardin botannique sont également raccordés au réseau de chaleur. Réseau dont l'extension sera définitivement achevée dans deux ans.

Une énergie aux prix attractifs et stables

Cette énergie, renouvelable et écologique, est moins chère d'environ 20 % à 40 % par rapport à d'autres systèmes de chaleur. En plus, son prix est stable, "contrairement aux énergies fossiles, comme le gaz, qui ont beaucoup augmenté ces derniers mois et qui sont dépendantes des fluctuations en terme de stabilité tarifaire", explique Thierry Landais, président de Tours Métropole énergies durables, filiale d'ENGIE Solutions, en charge de l'exploitation de la chaufferie.

La chaufferie du Menneton fournit à ses abonnés 74% d'énergie biomasse. Elle fournit le reste en gaz, dont les prix continuent de varier selon les cours du marché.

Des projets similaires pour le nord et le sud de Tours

L'énergie biomasse est plébiscitée. "Aujourd'hui, des collectifs, que ce soient des syndics ou des collectifs de propriétaires cherchent à se raccorder. On a aussi des retours de consommateurs qui sont extrêmement satisfaits", rapporte Benoist Pierre, vice-président de la Métropole, délégué aux déchets ménagers, à la transition écologique et énergétique.

La Métropole de Tours souhaite développer cette énergie avec la création de deux autres réseaux de chauffages urbains au nord et au sud de Tours.