La cheminée de la centrale EDF d'Aramon détruite mercredi : journée spéciale sur France Bleu Gard Lozère

L'abattage de la cheminée de l'ancienne centrale thermique d'Aramon, dans le Gard, c'est ce mercredi. Une tour qui a surplombé le Gard pendant près de 50 ans. C'était devenu un repère pour les habitants, mais aussi pour les pilotes d'avions. À la place, dans la journée de mercredi, un énorme tas de béton et de ferraille qui sera trié et recyclé.

C'est donc une page qui se tourne pour les habitants d'Aramon, 4.200 habitants aujourd'hui, moins de 2.000 avant la construction de la centrale thermique en 1974. C'est elle qui a permis à la commune de se développer, témoigne Jean Mahieu, ancien maire d'Aramon.

Le site de 55 hectares sur lequel est construite l'ancienne centrale thermique restera la propriété d'EDF. D'ici 2032, il sera réhabilité en vue d'un nouvel usage industriel.

L’abattage de la cheminée impose des conditions de sécurité strictes. Aucune personne non autorisée ne doit se retrouver à proximité du site. Plusieurs accès majeurs seront donc fermés sur la matinée

9h30 fermeture des routes

RD2 (Beaucaire-Avignon / Avignon-Beaucaire) depuis le barrage de Vallabrègues et jusqu’au rond-point devant SANOFI. Le contre canal depuis SANOFI jusqu’au Barrage de Vallabrèques sera fermé. RD 126 (Aramon-Montfrin / Montfrin- Aramon) depuis l’entrée de ville au niveau du lotissement des Charmettes (mas du Lapin) et jusqu’à la jonction de la RD126 et RD500 (intersection Aramon/Montfrin/Théziers). RD702 (Quartier les agasses – jonction entre la RD126 et la RD2)

