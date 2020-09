La Choisille polluée sur trois kilomètres au nord de Tours suite à des travaux sur une station d'épuration

Suite à des travaux prévus et autorisés dans la station d'épuration du village de Saint-Roch, au nord de Tours, des boues épaisses et malodorantes se sont déversées dans la rivière la Choisille, depuis plusieurs jours. "Sur trois kilomètres, tous les poissons sont morts" dit la fédération de pêche.

La rivière la Choisille a été polluée sur plus de trois kilomètres suite à des travaux dans la station d'épuration de Saint-Roch, au nord de Tours. Une riveraine a donné l'alerte lundi en constatant que l'eau avait une odeur nauséabonde. Damien Buzance, chargé d'étude à la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, a remonté la rivière sur trois kilomètres jusqu'à la station d'épuration mardi après-midi et mercredi matin. Il a vu plus d'une centaine de poissons morts, dans une eau épaissie par des boues d'épuration et des dépôts blanchâtres et fibreux. Des traces de pollution visibles jusqu'à la Membrolle-sur-Choisille.

Des boues d'épuration épaisses ont été rejetées directement dans la Choisille - ©Fédération de Pèche d'Indre-et-Loire

"C'est catastrophique, la rivière est morte sur plusieurs centaines de mètres, et tous les poissons sont morts sur plus de trois kilomètres" - Damien Buzance

"Nous sommes remontés jusqu'à la station d'épuration de Saint-Roch et on a constaté que c'était bien l'origine du problème. Apparemment, des travaux étaient en cours par Véolia pour régler un problème au niveau du bassin clarificateur" explique Damien Buzance. "Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de bypasser les effluents, c'est-à-dire qu'au lieu d'être traités intégralement au niveau de la station, ils sont juste pré-traités. On enlève les gros morceaux et on envoie le reste directement dans la rivière" ajoute-t-il.

Compte tenu du très faible débit de la Choisille à cet endroit, Damien Buzance craint que cette pollution ait des répercussions pendant très longtemps : "Ca demandera plusieurs années pour retrouver un peuplement de poissons, sachant qu'on était sur une rivière où on avait des espèces comme le chabot qui étaient particulièrement abondante, et ces espèces-là, on ne les retrouve plus".

La fédération de pêche d'Indre-et-Loire va porter plainte. Hier, elle avait déjà annoncé la même démarche suite à une pollution de l'Indre à Monts.