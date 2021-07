Le vent est-il en train de tourner pour les opposants au parc éolien de Vou / La Chapelle-Blanche Saint-Martin ? La justice doit rendre une nouvelle décision sur l'autorisation d'exploiter ou non le site, alors que le rapporteur public préconise l'abandon du projet à cause des cigognes noires.

La cigogne noire, un argument de plus pour les opposants aux éoliennes du Ligueillois

Il n'y a pour l'instant aucun parc éolien en Touraine. Et cela pourrait continuer un petit moment encore. La présence de cigognes noires met du plomb dans l'aile du projet de la Pièce des Bois, entre Vou et La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, au nord de Ligueil.

Alors que des élus, riverains et associations se mobilisent depuis 10 ans contre l'implantation de ces cinq éoliennes de 140 mètres de haut souhaitées par le promoteur Volkswind, le rapporteur public estime que le projet est incompatible avec la présence de ces espèces protégées dans le secteur. Quatre cigognes noires ont été aperçues depuis trois ans. Or, il n'existe que 40 couples dans toute la France. La cour administrative d'appel de Nantes, qui a jugé l'affaire courant juin, doit rendre sa décision, ce mardi 6 juillet.

Une affiche a été installée près de la commune de Vou. © Radio France - Adrien Bossard

Pour les opposants aux éoliennes, la présence des cigognes noires est un argument de plus dans cette bataille juridique. "Nous avons encore la chance d'avoir dans nos compagnes des oiseaux, des papillons, des insectes, des grenouilles... Or, les éoliennes sont une machine à détruire ces espèces", expliqueColette Jourdanne, présidente de l'Apeb 37, une association de défense l'environnement, qui met surtout en avant la "destruction" du paysage.

"Nous sommes dans un secteur avec des bâtiments du XVe siècle, qui datent de plus de 500 ans, le parc éolien est censé s'implanter à côté d'un chemin qui était autrefois l'ancienne voie romaine. Et là, on détruirait tout ça pour des éoliennes qui vont durer 20 ans ? Ce serait un gâchis incommensurable", ajoute-t-elle.

"Un déni de démocratie"

Jean-Marie Vannier, le maire de Vou, abonde dans son sens. Il aimerait que, dans ce dossier, la démocratie soit respectée. "Ma population ne veut pas des éoliennes à 95%. C'est ce qui est ressorti des enquêtes publiques. Et j'ai le devoir de faire respecter ce que veut ma population. Ensuite, il faut savoir, que je n'ai jamais rien signé sur ce projet. Et l'Etat a même fait appel de l'autorisation d'exploitation. Or, ça fait dix ans que rien ne bouge, que l'on va de décision de justice en décision de justice. C'est là où se trouve le scandale, le déni de démocratie."

Le maire de Vou, Jean-Marie Vannier, montre l'endroit où les cinq éoliennes doivent surplomber toute la vallée. © Radio France - Adrien Bossard

Comme Colette Jourdanne, il espère maintenant que la justice suivra les conclusions du rapporteur public, comme elle le fait dans 80% des cas. Contacté, le promoteur Volkswind n'a pas donné suite à nos sollicitations.